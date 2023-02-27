随着投资者群体日趋关注 ESG 指标，对这些数据的审查力度也随之加强。毕竟，资本市场最有价值的商品是可靠和可审计的数据。

与投资者熟悉的典型财务数据不同，ESG 数据通常没有同样的准确性标准。ESG 数据通常会被保存在不同系统中，而某些组织会尝试使用充满风险的电子表格来运行其年度温室气体 (GHG) 核算。面对利益相关者和监管机构的压力，这些方法并不是管理 ESG 数据的有效手段，尤其是对于向多个框架进行报告的复杂全球性组织而言。

各大组织都采用专门的 IT 系统来支持流程和安全性，采用记帐系统来安全地存储财务数据，并采用 HR 系统来捕获和管理人员数据。ESG 报告方法不应有任何不同。通过采用专门的软件平台，组织可捕获其活动数据并计算其排放数据、可持续发展计划和供应链数据，从而支持 ESG 报告。

这对于 ESG 中的“E”（环境）来说最为关键，因为它是最难报告和跟踪的环节，但对于寻求降低碳排放的组织来说却又最为重要。除了支持范围 1、2 和 3 中温室气体排放核算所需的指标外，这些指标通常还包括水、废物、污染物和能源等环境因素。

无论选择哪种框架，准确性、自动化和可审计性都是良好 ESG 报告实践的核心。通过专门的 ESG 报告解决方案 ，采用这些实践的组织可为 ESG 领域面临的一系列变化做好充分准备。

ESG 报告软件可帮助您直接从源头自动采集数据，并维护国家认可的碳排放系数数据表的排放系数引擎，例如美国 EPA 气候领袖计划、e-GRID USA、政府间气候变化专门委员会 (IPCC)、国际能源署国家电力系数、澳大利亚国家温室气体核算、DEFRA（英国）和新西兰环境部。