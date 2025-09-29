私有云是专用于单个客户的云计算环境。 它不仅具备云计算的许多优点，还具备本地 IT 基础架构的安全性和控制力。

私有云（也称为内部云或企业云）是一种云计算环境，在这种环境中，所有硬件和软件资源都专属于单个客户，并且只能由单个客户访问。 私有云将云计算的诸多优势（包括弹性、可扩展性和服务交付便捷性）与本地基础架构的访问控制力、安全性和资源定制能力结合在一起。

许多公司之所以选择私有云而非公有云（通过多个客户共享的基础架构交付的云计算服务），是因为私有云更容易（或唯一能够）满足他们的合规性要求。 而其他公司选择私有云是因为他们的工作负载涉及到机密文档、知识产权、个人身份信息 (PII)、医疗记录、财务数据或其他敏感数据。

通过根据云原生原则构建私有云架构，企业可以赋予自身灵活性，轻松地将工作负载迁移到公有云，或在混合云（混合公有和私有云）环境中运行工作负载。