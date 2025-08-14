VPN 可加密个人数据，并对未经授权的第三方隐藏在线活动，从而为用户提供安全、私密的互联网连接。

VPN 在计算机网络的发展和互联网的普及过程中发挥了基础性作用，并且被全球一些规模最大、最成功的组织所采用。

随着计算机网络和互联网在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初的加速发展，个人和企业对其隐私保护的需求也随之增长，对安全解决方案的需求变得更加迫切。OpenVPN，是于 2001 年发布的开源 VPN，也是最早广泛使用的 VPN 之一。它之所以受欢迎，是因为其强大的加密功能以及绕过防火墙（私人和公共互联网连接之间的安全屏障）的能力。

如今，市面上既有免费的 VPN，也有按月订阅收费的 VPN 服务。一些 VPN 用户愿意为额外的安全功能付费，例如“kill switch（断网开关）”，它能在 VPN 连接中断时立即切断互联网连接。

大多数 VPN 可作为应用程序（VPN 应用）从应用程序商店下载，并轻松安装在 Mac 或 Android 手机上。它们还可以作为浏览器扩展安装在 Chrome 或 Firefox 等常用浏览器上。现代 VPN 设计用于与各种操作系统 (OS) 配合使用，包括 Windows、Linux（Android）和 Mac（OS 和 iOS）。