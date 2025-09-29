移动应用开发是为智能手机、平板电脑和数字助理制作软件的过程，最常见的是针对 Android 和 iOS 操作系统。 软件可预装在设备上，可从移动应用商店下载，也可以通过移动 Web 浏览器来访问。 用于这类软件开发的编程和标记语言包括 Java、Swift、C# 和 HTML5。
移动应用开发正在迅速增长。 从零售、电信和电子商务，直到保险、医疗保健和政府，各行各业的组织机构都必须满足用户对实时、方便地开展交易和访问信息的期望。 如今，移动设备（以及释放其价值的移动应用）是个人和企业连接到互联网的最常用的方式。 为了保持相关性、快速响应和斩获成功，组织需要开发其客户、合作伙伴和员工需要的移动应用。
然而，移动应用开发似乎令人生畏。 一旦您选择了一个或多个操作系统平台，就需要克服移动设备的限制，引导您的应用一路上越过潜在障碍，直到发布为止。 幸运的是，通过遵循一些基本指南和最佳实践，您可以简化应用开发流程。
许多独立的应用开发团队最先都会选择为 Android 系统构建应用。 为什么呢？ 绝大多数（约 70%）的智能手机都运行 Android 系统，而且 Google Play Store 的限制比 Apple App Store 要少。 另一方面，为 iOS 开发的移动应用需要支持的设备要比 Android 少很多，因此优化起来更简单。 不仅如此，iOS 应用的用户维系率通常也更高。
根据您正在开发的移动应用的预期用例和目标用户，您可能会有其他考虑。 例如，如果您为公司员工设计应用，那么将需要支持他们使用的平台，这可能意味着开发同时适用于 Android 和 iOS 的跨平台应用。 或者，如果您正在为客户开发移动应用，并且您知道大多数客户都在使用 iPhone，那么开发 iOS 应用应该是重中之重。 开发移动应用时需要考虑的其他因素还包括盈利策略和预期用户行为，这可能受到地理和文化因素的影响。
假设您需要同时为 Android 操作系统和 iOS 开发移动应用。 最好的软件开发方法是什么？
您可以开发两个原生应用。 利用原生 API 和特定于操作系统的编程语言可以帮助您构建强大的应用。 大多数企业应用，尤其是那些需要大量 API 流量的应用，都能从原生开发中获益。
如果您决定一次开发一个原生应用，那么可能会希望从 Android 开始，这与独立应用开发人员通常关注 Android 的原因部分相同。 幸运的话，您还有可能在 Android 上开发作为 MVP 的完整应用，待发布后再进行转换和优化，使其适用于 iOS。
您仍然需要调试和重写原生语言代码，并重新设计前端用户界面，因为这两个操作系统的功能截然不同，因此不可能实现跨平台运行。
那么，为什么不完全从头开始呢？ 虽然您不能简单地将代码转换为一种新的编程语言，但大部分后端都是可以跨平台复制的。 在这两种环境中，框架、库和第三方扩展功能通常是相同的，这使得您可以避免代价高昂的重复工作。 您还可以使用预先构建的移动云服务（如IBM Mobile Foundation）来管理 Web 后端。
另一种选择是混合方法，即一次编写、随处运行的方法。 混合应用使用单一代码库，可以在任何一个平台上运行。 它们通常是采用公认的编程语言编写的，如 Java、JavaScript、HTML 或 CSS。 由于您被拒绝访问操作系统的本机 API，因此混合移动应用开发最适合简单的 Web 应用 — 三页或四页功能有限的移动应用。
无论您选择原生还是混合移动应用开发，首先要克服的障碍之一都是移动设备上相对有限的资源。 您的目标移动设备的处理能力和内存将远远低于桌面计算机或企业服务器。 这些限制似乎是一个重大挑战，当您已经习惯了传统 Web 应用软件开发中相对无限的资源时尤为如此。
有限的移动平台资源意味着您需要调整应用设计目标。
在整个移动应用开发过程中，开发人员必须确保他们的移动应用比典型的桌面应用消耗更少的资源。
提供出色的用户体验至关重要。 首先要知道的是，移动应用的用户界面应该比桌面应用的界面更简单。 通过设计专注于关键功能的简单明了的 UX，您可以在消耗更少资源的同时提供更完善的用户体验。
您的移动应用界面应该是触摸设计。 移动用户必须能够轻松地浏览您的应用并提供输入，而无需过多的键入操作。
幸运的是，这些简单高效的触控应用能够很好地满足用户期望。 移动用户通常希望通过几次点击操作即可轻松完成任务。 他们心仪的应用首先应该能在他们的移动设备上快速、方便、轻松地使用。
如果您的移动应用所需的处理能力超过典型移动平台的能力范围，该怎么办？ 考虑将处理任务转移到云端。
通过明智地使用 API，您可以将应用连接到基于云的服务和数据库，以便提供高级功能，而不会减慢应用的速度，也不会对运行它的设备造成压力。 您甚至可将数据存储和缓存转移到基于云的服务器上，只在设备上保留极少的数据。
除了提高性能外，云还能提供其他优势。 将您的移动应用连接到强大的云服务，可添加功能并提高可用性。 使用 API 来集成新功能，例如，能够帮助您增强移动应用的高级云服务。 这包括推送通知、IBM Watson® 驱动的 AI 分析以及物联网 (IoT) 智能设备集成等。
Android 和 iOS 都不是完全开放的环境。 在正式发布应用之前，您需要加入相应的开发者计划。
通过 Android 移动应用开发计划，您可以使用现有的 Google 帐户来创建一个开发者帐户，支付 25 美元，然后提交您的应用。 作为 Android 官方商店，Google Play 确实要求应用必须达到相应的质量标准才能发布，但这些标准更像是指南而不是实际规则。 在应用开发流程中，您也可以在 Google Play 商店之外发布应用，允许用户直接下载和安装它们。
相比之下，Apple 移动应用开发计划设置了很高的准入门槛。 每年需要支付 99 美元的计划费用，还要满足严格的标准。 一旦成为该计划的一员，您就可以尽早地访问操作系统和专有框架或 API 的 Beta 测试版本。 满足 App Store 的严格标准也意味着您开发了一款高质量应用。
