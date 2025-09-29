移动应用开发是为智能手机、平板电脑和数字助理制作软件的过程，最常见的是针对 Android 和 iOS 操作系统。 软件可预装在设备上，可从移动应用商店下载，也可以通过移动 Web 浏览器来访问。 用于这类软件开发的编程和标记语言包括 Java、Swift、C# 和 HTML5。

移动应用开发正在迅速增长。 从零售、电信和电子商务，直到保险、医疗保健和政府，各行各业的组织机构都必须满足用户对实时、方便地开展交易和访问信息的期望。 如今，移动设备（以及释放其价值的移动应用）是个人和企业连接到互联网的最常用的方式。 为了保持相关性、快速响应和斩获成功，组织需要开发其客户、合作伙伴和员工需要的移动应用。

然而，移动应用开发似乎令人生畏。 一旦您选择了一个或多个操作系统平台，就需要克服移动设备的限制，引导您的应用一路上越过潜在障碍，直到发布为止。 幸运的是，通过遵循一些基本指南和最佳实践，您可以简化应用开发流程。

如想详细了解在这两个平台上开发移动应用的相关细节，请阅读我们关于 iOS 应用开发 和 Android 应用开发的文章。

要探索移动应用开发，请参阅 IBM 关于构建 Android 语音聊天机器人的简单教程。