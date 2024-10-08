私有云的应用越来越广泛，这主要是因为对数据安全的需求日益增加。在教育、零售和政务服务等领域，组织越发倾向于选择使用私有云设置来处理涉及敏感信息的工作负载，并遵守数据隐私和合规性要求。

根据 Technavio 的一份报告 （链接位于 ibm.com 以外），私有云服务市场规模在 2023 年至 2028 年间的复合年增长率预计将达到 26.71%，市场规模预计将增加 6190.8 亿美元。

对私有云环境的需求还与混合云方法密切相关。混合云方法将本地、私有云和公有云集成到同一个灵活的 IT 基础架构中，这种整合是企业数字化转型过程中不可或缺的一环。IBM 转型指数：云业务现状 报告显示，71% 的受访企业高管认为，如果没有可靠的混合云战略，就很难充分发挥数字化转型的潜力。

要想确定私有云能给组织带来哪些业务价值，业务和 IT 领导人员需要评估其优缺点。