随着云计算不断改变企业工作场所，私有云基础架构也在同步发展，帮助医疗保健、政府和金融等行业的组织定制对数据的控制，以满足合规性、隐私、安全和其他业务需求。

根据 Future Market Insights 的一份报告（ibm.com 外部链接），全球私有云服务市场规模预计将从 2023 年的 926.4 亿美元增长到 2033 年的 4053 亿美元。