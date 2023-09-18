组织需要简单的方法来实时查看复杂的数据，从而做出明智的决策，尤其是在运营复杂性日益增加的环境中。一站式界面解决方案提供了实现收集、汇总和分发信息自动化的机会，以便组织可以自信地快速做出决策。

这种一体化视图可帮助组织内的各个业务部门和职能提高绩效并取得更好的成果。它提供了一个中央枢纽，IT 团队可以在其中监控和维护物联网(IoT) 设备，并且它提供了一个集中的真实信息源，有助于让合作伙伴、供应商和客户了解重要信息。

IT 运营管理：现代组织越来越多地使用 SaaS 解决方案、IoT 设备和复杂的代码库，这增加了出现问题的可能性，这些问题可能会对组织的基础设施产生更广泛的影响。1 因此，SPOG 是确保正常运行时间的重要工具。IT 服务的一站式界面视图有助于确保组织及早发现事件或问题，以便他们能够在这些问题给最终用户带来更严重问题之前将其解决。

性能可用性和用户体验：一站式界面工具可用于聚合应用程序性能和利用率指标，例如运行时间、延迟、流失率和 CPU 使用率，帮助组织衡量其应用程序为最终用户提供服务的情况。借助这些信息，IT 和开发运维团队可以找到提高性能、更高效地利用其 IT 资源、确保满足 SLA 并最终提高最终用户满意度的方法。



商业和营销情报：组织从许多不同的地点和服务中收集有关客户的重要数据，包括时事通讯，Facebook、Instagram 和 LinkedIn 等社交媒体应用程序以及网站和网络研讨会注册信息。单一管理平台使销售代表能够在一个位置查看现有客户和潜在客户的相关信息，如上次与他们联系的时间，以及他们访问过哪些由企业发布的业务内容等。

创建单一窗口视图可以为客户提供可操作的见解，使组织能够更好地了解客户需求以及他们喜欢在何处和如何接收信息。企业可以利用这些数据为现有客户提供更好的服务，并与潜在客户达成新的交易。



供应链管理：供应链是一个复杂、相互依存的生态系统，不同的合作伙伴需要实时协作，供应链中的每个环节都需要知道原材料和成品在运输路线上的位置。一站式界面视图有助于保持整个供应链的效率，因此货物可以准时到达最终目的地和最终用户手中。

网络管理：组织越来越依赖数据中心、网络设备、设备和其他技术的组合来保持其 IT 运营平稳运行、避免连接问题并为最终用户提供服务。鉴于 IT 环境日益分散的特性，全面了解网络信息以正确评估和优化网络性能、健康和资源利用率至关重要。

网络安全：网络安全的一站式界面视图可以帮助组织识别威胁，例如数据泄露、过时的软件或证书或可疑的流量变化，并在内部共享数据以讨论补救计划。SPOG 有助于避免代价高昂的组织服务中断、数据泄露造成的负面声誉问题以及因不合规导致的高额罚款。