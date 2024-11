一站式界面解决方案通过将许多不同的数据点聚合到易于理解的仪表板来帮助组织。提供将原始数据(例如应用程序响应时间或 CPU 使用率、安全性和网络健康报告等操作和性能指标)转化为可操作见解的能力。一站式界面解决方案使信息民主化,并使更广泛的团队能够直接访问所需的信息并使用这些信息做出更明智的业务决策。

例如,将所有业务指标汇集在一处的统一仪表板可以帮助组织更好地了解业务的各个方面,例如销售模式、预算支出、安全问题或其他运营问题。它还可以帮助 IT 团队监控整个 IT 环境,包括员工设备、服务器、网络设备和 IT 基础设施的其他组件。

它是一种重要的管理工具,可帮助运营和 IT 团队跟踪其信息技术的整体健康状况和性能,并根据其特定需求提供当前运营的全局视图。