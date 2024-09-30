如何制定成功的混合云战略

混合云现已成为首选的IT 基础设施，为组织提供了随时随地访问数据所需的互操作性和可移植性。然而，如何应对构建和管理混合环境的复杂性带来了独特的挑战。为了从混合云中获取最大价值，企业和 IT 领导者必须制定可靠的混合云战略来支持其核心业务目标。
混合云计算环境将公有云、私有云和本地基础设施结合并统一起来，以创建单一、灵活的 IT 基础设施：
现代混合云环境还包括编排和管理工具。这些软件应用程序集成了外部部署和基于云的环境，以提供统一的云部署和管理功能。
云计算服务和管理产品主要分为三类：
如今，大多数企业业务都依赖于混合多云环境。多云 是一种云计算解决方案，它结合了来自多个云供应商的公有云服务，并且可以在多个云提供商的云基础设施之间移植。采用混合多云方法可以提供更大的灵活性，从而避免组织对任何一个供应商的依赖，进而防止供应商锁定。
混合多云通常基于开源云原生技术（如 Kubernetes）构建。Kubernetes 也称为“k8s”或“kube”，是一个容器编排平台，用于调度和自动部署、管理和扩展容器化应用程序。混合多云环境还包含用于跨多个环境管理工作负载的工具。其中包括单一的控制台或仪表板，可帮助创建单一管理平台 (SPOG)，以便团队轻松查看和控制资源。
混合多云环境支持微服务（或微服务架构），这是一种云原生架构方法，其中单个应用程序包含许多松散耦合且可独立部署的小组件或服务。微服务加快了软件的开发和部署，因为每个服务都可以单独开发和部署。例如，开发运维 (DevOps)团队可以通过添加新的微服务来快速扩展应用程序的功能，而无需添加一行代码，也不会影响应用程序的其他方面。从单体架构转向微服务的行业示例包括基于订阅的流媒体服务，如 Netflix，它使用微服务来跟踪用户活动、历史记录和其他数据，以提出实时建议，从而增强参与度，并提供更好的客户体验。
每个组织都必须应对自己的基础设施、不同的工作负载、业务流程和工作流程需求。为此，制定混合云战略不是一刀切的方法，而是必须根据各个业务需求进行定制。
要制定成功的混合云战略，以下是一些关键步骤：
定义明确的混合云战略应清楚地阐明可为您的组织带来整体优势的潜在业务用例。许多企业使用混合云方法进行备份和灾难恢复，其中包括定期创建或更新文件的多个副本，将其存储在一个或多个远程位置，并在发生数据损坏、网络攻击或自然灾害时使用这些副本继续或恢复业务运营。
基于混合云的备份和灾难恢复解决方案可同时支持本地部署和基于云的生产环境。例如，医院和医疗系统过去都在本地存储所有业务和医疗记录。为了应对数据的快速增长，医疗保健实体已经转向混合云，作为更好地帮助在私有云中存储和保护数据的有效方法。此外，卫生保健和医疗服务提供方现在受 HIPAA（ibm.com 外部链接）法规的约束，必须保留冗余的业务和医疗记录。混合云环境是进行海量云存储和云备份的理想选择，因为这两种功能都能确保业务连续性和数据恢复 (BCDR)，从而在发生灾难时保护敏感数据。
规划混合云战略时需要考虑的另一个潜在用例是云爆发，这是一种使用负载平衡的私有云和公有云之间的配置。这种技术用于在需求激增需要更多计算能力时重定向流量溢出，从而消除过度配置的需要。例如，在线零售商可以在假日购物高峰期利用云爆发，将必要的工作负载转移到公有云基础设施，那里的处理需求不会超过容量。
精心选择合适的云服务提供商，将您的愿景转化为行动计划。您的混合云提供商应通过支持您现有的技术（例如虚拟机）来帮助您连接私有和公共基础设施，以最大限度地减少停机时间并限制成本。
通过选择统一的混合云平台方法，您的组织可以利用全方位的服务。选择一个可在任何云上运行的混合云管理平台和一个可跨云的编排工具，以支持可跨多云环境无缝部署的工作负载，从而实现最佳业务和运营绩效。然后将您的多云生态系统合作伙伴关系纳入一个战略之下，以整合最佳的云服务和技术。
请记住，云服务提供商会提供不同的定价模式和服务级别，以帮助您根据应用程序需求和业务价值调整云 IT 资源和成本。此类定价模式涵盖一系列服务成本，包括云存储成本、平台成本、服务器成本和软件维护成本，这些成本通常很复杂，需要仔细评估。例如，一些公有云提供商会对数据出站（例如，从云中删除数据）收取额外费用，这使得切换云提供商的成本更高。
云服务提供商的成本可能高于预期，尤其是在涉及多个供应商的情况下，这就是监控云支出至关重要的原因。云成本优化软件工具可以帮助监控工作负载需求，以实现最大的成本效益。
构建混合云战略包括整合特定于您所在行业的监管环境。例如，必须遵守 GDPR（ibm.com 外部链接）合规要求的公司可以指定不允许数据驻留的位置（无论是在公有云还是私有云中），并相应地定制数据迁移和保护规则。混合云环境的优点在于，它为企业提供了灵活性，使其能够跟上不断变化的法规要求，这些法规会改变个人数据的使用和存储规则。
混合云方法可帮助企业获得显著的优势，其中包括：
凭借充分利用公有云和私有云资源的混合云战略，您可以改造 IT 基础设施，实现企业敏捷性并释放数据和 AI 的力量，以满足复杂的市场需求。
在 IBM，我们帮助客户基于建立在安全框架上的单一集成平台和应用程序架构定制其混合云战略，并实现真正的商业价值。
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