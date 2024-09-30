如何制定成功的混合云战略

精心选择合适的云服务提供商，将您的愿景转化为行动计划。您的混合云提供商应通过支持您现有的技术（例如虚拟机）来帮助您连接私有和公共基础设施，以最大限度地减少停机时间并限制成本。

通过选择统一的混合云平台方法，您的组织可以利用全方位的服务。选择一个可在任何云上运行的混合云管理平台和一个可跨云的编排工具，以支持可跨多云环境无缝部署的工作负载，从而实现最佳业务和运营绩效。然后将您的多云生态系统合作伙伴关系纳入一个战略之下，以整合最佳的云服务和技术。