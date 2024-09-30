如何制定成功的混合云战略
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2023 年 12 月 20 日
阅读时长 7 分钟

混合云现已成为首选的IT 基础设施，为组织提供了随时随地访问数据所需的互操作性和可移植性。然而，如何应对构建和管理混合环境的复杂性带来了独特的挑战。为了从混合云中获取最大价值，企业和 IT 领导者必须制定可靠的混合云战略来支持其核心业务目标。

混合云架构

混合云计算环境将公有云私有云和本地基础设施结合并统一起来，以创建单一、灵活的 IT 基础设施：

  1. 本地基础设施（也称为“本地部署”）是一种传统形式的计算基础设施，包括企业拥有并在实地运营的本地部署数据中心和计算资源。
  2. 公有云基础设施是一种 云计算类型，由第三方云服务提供商（例如 AWS、Google Cloud Services、IBM Cloud、Microsoft Azure）通过公共互联网向用户提供计算资源，例如，即用型软件应用程序、虚拟机 (VM)企业级基础设施和开发平台。
  3. 私有云基础设施是仅为单个组织运营的专用云基础设施，可以在本地部署，也可以由第三方托管。

现代混合云环境还包括编排和管理工具。这些软件应用程序集成了外部部署和基于云的环境，以提供统一的云部署和管理功能。

云计算服务和管理产品主要分为三类：

  • 软件即服务 (SaaS)提供托管在云服务器上并通过公共互联网分发给最终用户的应用程序。常见的 SaaS 产品示例包括 Zoom（用于视频会议）和 Google Drive（用于文件管理）。
  • 基础设施即服务 (IaaS) 按需为消费者提供基本的计算、网络和存储资源。
  • 平台即服务 (PaaS) 提供完整的混合云平台功能，用于开发、运行和管理应用程序。
混合多云模型

如今，大多数企业业务都依赖于混合多云环境。多云 是一种云计算解决方案，它结合了来自多个云供应商的公有云服务，并且可以在多个云提供商的云基础设施之间移植。采用混合多云方法可以提供更大的灵活性，从而避免组织对任何一个供应商的依赖，进而防止供应商锁定。

混合多云通常基于开源云原生技术（如 Kubernetes）构建。Kubernetes 也称为“k8s”或“kube”，是一个容器编排平台，用于调度和自动部署、管理和扩展容器化应用程序。混合多云环境还包含用于跨多个环境管理工作负载的工具。其中包括单一的控制台或仪表板，可帮助创建单一管理平台 (SPOG)，以便团队轻松查看和控制资源。

混合多云环境支持微服务（或微服务架构），这是一种云原生架构方法，其中单个应用程序包含许多松散耦合且可独立部署的小组件或服务。微服务加快了软件的开发和部署，因为每个服务都可以单独开发和部署。例如，开发运维 (DevOps)团队可以通过添加新的微服务来快速扩展应用程序的功能，而无需添加一行代码，也不会影响应用程序的其他方面。从单体架构转向微服务的行业示例包括基于订阅的流媒体服务，如 Netflix，它使用微服务来跟踪用户活动、历史记录和其他数据，以提出实时建议，从而增强参与度，并提供更好的客户体验。

制定成功的混合云战略

每个组织都必须应对自己的基础设施、不同的工作负载、业务流程和工作流程需求。为此，制定混合云战略不是一刀切的方法，而是必须根据各个业务需求进行定制。

要制定成功的混合云战略，以下是一些关键步骤：

1. 创建愿景

混合云战略的初始阶段应围绕定义一个清晰且有吸引力的混合云愿景计划，该计划应反映短期和长期的业务目标。例如，组织可以利用混合云环境来改善客户体验、遵守法规、优化成本、增强数据安全等。

首先要仔细分析现有的系统、应用程序和员工技能。确定混合云方法可以解决哪些当前和新出现的业务和技术挑战，并支持您能够在不造成重大中断或停机的情况下实现数字化转型。您的公司是否需要加速云迁移的服务？或者您是否希望利用容器和微服务等云原生技术来优化和现代化您的工作负载，从而加速业务转型？

2. 概述业务用例

定义明确的混合云战略应清楚地阐明可为您的组织带来整体优势的潜在业务用例。许多企业使用混合云方法进行备份和灾难恢复，其中包括定期创建或更新文件的多个副本，将其存储在一个或多个远程位置，并在发生数据损坏、网络攻击或自然灾害时使用这些副本继续或恢复业务运营。

基于混合云的备份和灾难恢复解决方案可同时支持本地部署和基于云的生产环境。例如，医院和医疗系统过去都在本地存储所有业务和医疗记录。为了应对数据的快速增长，医疗保健实体已经转向混合云，作为更好地帮助在私有云中存储和保护数据的有效方法。此外，卫生保健和医疗服务提供方现在受 HIPAA（ibm.com 外部链接）法规的约束，必须保留冗余的业务和医疗记录。混合云环境是进行海量云存储和云备份的理想选择，因为这两种功能都能确保业务连续性和数据恢复 (BCDR)，从而在发生灾难时保护敏感数据。

规划混合云战略时需要考虑的另一个潜在用例是云爆发，这是一种使用负载平衡的私有云和公有云之间的配置。这种技术用于在需求激增需要更多计算能力时重定向流量溢出，从而消除过度配置的需要。例如，在线零售商可以在假日购物高峰期利用云爆发，将必要的工作负载转移到公有云基础设施，那里的处理需求不会超过容量。

3. 确定云迁移需求

云迁移已成为简化 IT 运营、实施节约成本措施和加速整体数字化转型的关键业务。要创建成功的云迁移，组织应创建一个包含全面规划、执行和优化的工作流程。

虽然每家公司的具体云迁移方法因其业务和技术需求而异，但有几种迁移策略有助于简化流程。这些策略包括“提升和转移”（将应用程序或工作负载的精确副本从本地迁移到公有或私有云的过程）、重构（利用云原生功能修改应用程序）或重建新应用程序以根据需要重新构建架构。

4. 评估工作负载

在云计算中，工作负载是指消耗云资源的任何服务、应用程序或功能（例如，虚拟机、数据库、应用程序、微服务和节点）。混合云策略包括评估工作负载并确定在混合云环境中将它们放在何处。

涉及网络内容、大数据分析和 AI 的工作负载非常适合混合云基础设施。例如，混合云可以帮助加速实现适用于客户服务的生成式 AI。通过支持访问支持大量客户数据所需的高性能计算资源，混合云使虚拟代理等技术能够提供个性化的答案和建议，并提供定制的建议和解决方案以增强客户体验。

5. 选择最佳云服务合作伙伴

精心选择合适的云服务提供商，将您的愿景转化为行动计划。您的混合云提供商应通过支持您现有的技术（例如虚拟机）来帮助您连接私有和公共基础设施，以最大限度地减少停机时间并限制成本。

通过选择统一的混合云平台方法，您的组织可以利用全方位的服务。选择一个可在任何云上运行的混合云管理平台和一个可跨云的编排工具，以支持可跨多云环境无缝部署的工作负载，从而实现最佳业务和运营绩效。然后将您的多云生态系统合作伙伴关系纳入一个战略之下，以整合最佳的云服务和技术。

6. 评估总体成本

请记住，云服务提供商会提供不同的定价模式和服务级别，以帮助您根据应用程序需求和业务价值调整云 IT 资源和成本。此类定价模式涵盖一系列服务成本，包括云存储成本、平台成本、服务器成本和软件维护成本，这些成本通常很复杂，需要仔细评估。例如，一些公有云提供商会对数据出站（例如，从云中删除数据）收取额外费用，这使得切换云提供商的成本更高。

云服务提供商的成本可能高于预期，尤其是在涉及多个供应商的情况下，这就是监控云支出至关重要的原因。云成本优化软件工具可以帮助监控工作负载需求，以实现最大的成本效益。

7. 构建强大的安全性

IT 行业传统上主要依靠防火墙等外围安全策略来保护宝贵的资源，例如用户数据和知识产权。在混合多云基础设施中，资源分布在多个 IT 环境中，其中有许多端点（包括 IoT 设备和边缘环境），其可见性和控制水平各不相同，这就要求采用端到端的整体安全方法。组织需要实施零信任框架，其中数据也必须 加密，以确保只有有效用户才能访问。

总之，您的混合云战略必须包括 一个统一的安全计划，该计划可指导业务计划、优化安全资源并将运营文化转变为安全第一。如今，混合云安全平台将人工智能 (AI)机器学习自动化结合在一起，可摄取大量复杂的安全数据，实现近乎实时的威胁检测和预测。

8. 考虑合规性和监管标准

构建混合云战略包括整合特定于您所在行业的监管环境。例如，必须遵守 GDPR（ibm.com 外部链接）合规要求的公司可以指定不允许数据驻留的位置（无论是在公有云还是私有云中），并相应地定制数据迁移和保护规则。混合云环境的优点在于，它为企业提供了灵活性，使其能够跟上不断变化的法规要求，这些法规会改变个人数据的使用和存储规则。

关键的混合云优势

混合云方法可帮助企业获得显著的优势，其中包括：

  • 可扩展性使用公有云计算和云存储资源快速、自动且经济高效地进行扩展。
  • 业务加速利用最新的云技术（例如生成式 AI 和机器学习）来获得竞争优势。
  • 开发人员生产力使开发运维 (DevOps) 和其他团队能够更灵活、更快速地进行协作。
  • 提高基础设施效率：实施任务关键型数字化转型计划，如应用程序现代化（即，将传统应用程序迁移到云端）。
  • 风险和合规性管理利用最新的基于云的安全和监管技术工具来确保数据得到保护。
  • 长期战略灵活性：满足不断变化的市场需求，并在新的基于云的技术出现时轻松整合这些技术。
IBM 和您的混合云战略路线图

凭借充分利用公有云和私有云资源的混合云战略，您可以改造 IT 基础设施，实现企业敏捷性并释放数据和 AI 的力量，以满足复杂的市场需求。

在 IBM，我们帮助客户基于建立在安全框架上的单一集成平台和应用程序架构定制其混合云战略，并实现真正的商业价值。

作者
Stephanie Susnjara IBM Content Contributor

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