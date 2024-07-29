灾难恢复 (DR) 由 IT 基础设施技术和最佳实践组成，旨在防止或最大限度地减少由灾难性事件造成的数据丢失和业务连续性中断。另一方面，高可用性 (HA) 关注的则通常是可能影响系统可用性的较小故障或错误。

尽管 DR 和 HA 有所不同，但它们都以最大限度地减少 IT 系统中断为目标，并且通常都采用冗余组件和冗余系统作为整体战略的一部分。此外，DR 和 HA 都使用数据备份来确保在发生各种问题（包括硬件故障、软件故障和停电）时数据可用。