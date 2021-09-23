与对开发人员的受欢迎程度一样，微服务可能至少对高管和项目负责人也一样受到欢迎。这是微服务更加不寻常的特征之一，因为架构热情通常是为软件开发团队而保留的。其中的原因在于：微服务能更好地反映很多企业领导者希望用于构建并运行其团队和开发流程的方式。

换句话说，微服务是一种架构模型，可以更好地促进所需的运营模型。在 IBM 于 2021 年对 1,200 多名开发人员和 IT 主管进行的一项调查中，87% 的微服务用户认同所采用的微服务值得其所投入花费和精力。

下文仅列举微服务为企业带来的部分优点：

可独立部署

微服务最重要的特性可能是由于服务更小且可独立部署，因此不再需要国会法案来更改代码行或在应用程序中添加新功能。

微服务为组织提供了一剂灵药，可以消除与需要花费大量时间的小更改相关的深切挫败感。不需要计算机科学博士学位，就能看到或理解更好地促进速度和敏捷性的方法的价值。

但速度并不是以这种方式设计服务的唯一价值。一种常见的新兴组织模型是围绕业务问题、服务或产品，将跨职能团队聚集在一起。微服务模型恰好契合了这一趋势，因为它使组织能够围绕一项服务或一组服务创建小型的跨职能团队，并让他们以敏捷的方式运营。

微服务的松散耦合还为应用程序建立起一定程度的故障隔离能力以及更出色的弹性。此外，由于各项服务的规模小巧，加之其具有明确的边界和通信模式，从而有助于新的团队成员理解代码库并为其快速做出贡献—这在工作效率和员工士气方面均有明显好处。

适合此项作业的正确工具

在传统的 n 层架构模式中，应用程序通常共享一个公共堆栈，大型关系数据库支持整个应用程序。这种方法有几个明显的缺点 - 其中最重要的就是应用程序的每个组件都必须共享一个公共堆栈、数据模型和数据库，即使对于某些元素来说有一个明确的、更好的工具来完成这项工作。这会导致架构不佳，并且对于不断意识到有更好、更高效的方法来构建这些组件的开发人员来说，这是令人沮丧的。

相比之下，在微服务模型中，组件是独立部署的，并通过 REST、事件流和消息代理的某种组合进行通信，因此每个单独服务的堆栈都有可能针对该服务进行优化。技术一直在发生变化，而由多个小型服务组成的应用程序，在有更先进的技术出现时，更容易与之同步发展，成本也更低。

精确缩放

使用微服务，可以单独部署单个服务，但也可以单独扩展。由此带来的好处是显而易见的：如果正确实施，微服务所需的基础设施比单体应用程序要少，因为它们可以精确扩展需要它的组件，而不是像单体应用程序那样扩展整个应用程序。

微服务也面临若干挑战：

微服务的显著优势伴随着重大挑战。从单体式架构转向微服务意味着更多的管理复杂性 - 更多的服务、由更多的团队创建、部署在更多的地方。一项服务中的问题可能会导致其他服务中的问题。日志数据（用于监控和问题解决）更加庞大，并且不同服务之间可能不一致。新版本可能会导致向后兼容性问题。应用程序涉及更多的网络连接，这意味着出现延迟和连接问题的可能性更大。开发运维方法可以解决许多此类问题，但开发运维的采用也有其自身的挑战。

但是，这些挑战不会阻止非采用者采用微服务，也不会阻止采用者深化其微服务承诺。前述 IBM 调查数据显示，56% 的当前非用户可能或极可能会在未来两年内采用微服务，而 78% 的当前微服务用户则可能会加大对微服务投入的时间、成本和精力。