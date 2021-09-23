什么是 Istio？

在撰写本文时，Istio 仅原生支持 Kubernetes，但其开源特性使任何人都可以编写扩展程序，因此 Istio 能在任何集群软件上运行。今天，我们将重点介绍 Istio 如何与 Kubernetes 配合使用，这是 Istio 最热门的用例。



Kubernetes 是一种容器编排工具，Kubernetes 的一个核心单元是节点。节点由一个或多个容器以及文件系统或其他组件组成。微服务架构可能有十几个不同的节点，每个节点代表不同的微服务。Kubernetes 管理节点的可用性和资源消耗，并随着需求的增加使用 Pod 自动扩缩控制器来添加 Pod。Istio 将其他容器注入 Pod 中以增加安全、管理和监控功能。

由于这种开源性，Istio 可以在支持它的公共云以及经管理员同意的私有云上运行。

以下视频详细介绍了 Istio 的基础知识：