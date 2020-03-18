云计算为企业带来了诸多优势，包括灵活性、敏捷性、可移植性与成本可控性。但与此同时，云计算环境的管理以及云上应用的交付工作也随之变得更为复杂。Kubernetes 作为一款容器编排平台，能够助力企业化解这些复杂难题。

集群是 Kubernetes 实现功能的架构基础。我们可以将集群视作基础组件，借助这些组件能够实现云应用的快速、可控交付。一个 Kubernetes 集群是一组互联的机器，它们协同工作，构成一个统一的整体。集群由工作节点组成，工作节点作为计算主机，可用于部署、运行和管理容器化应用。工作节点由控制节点进行管理，控制节点会根据可用资源容量以及用户自定义配置，决定容器在哪些工作节点上部署，从而完成容器的调度工作。

脚本会定义容器配置以及运行应用所需的资源，例如持久化存储、服务等。在 Kubernetes 中，Pod 是集群里最小的可部署单元，它会将必须作为一个整体进行管理的多个容器组合在一起。Kubernetes 会创建 Pod 来承载应用实例。一个 Pod 可包含一个或多个应用容器，且这些容器会共享存储、网络信息等资源。