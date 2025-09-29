负载均衡可以通过多种方式实现。硬件负载均衡器是在本地安装和维护的物理设备。软件负载均衡器是安装在私有服务器上的应用程序，或作为托管云服务（云负载均衡）提供的应用程序。

无论哪种情况，负载均衡器的工作原理都是实时调解传入的客户端请求，并确定哪些后端服务器最有能力处理这些请求。为了防止单台服务器过载，负载均衡器会将请求路由到本地或服务器场或云数据中心中托管的任意数量的可用服务器。

分配的服务器收到请求后，将通过负载均衡器响应客户端。然后，负载均衡器通过将客户端的 IP 地址与所选服务器的 IP 地址进行匹配来完成服务器到客户端的连接。然后，客户端和服务器就能够通信并执行请求的任务，直到会话完成。

如果网络流量出现峰值，负载均衡器可能会使更多服务器联机以满足需求。或者，如果网络活动停滞，负载均衡器可能会减少可用服务器池。它还可以通过将流量路由到缓存服务器来协助网络缓存，在缓存服务器上临时存储之前的用户请求。