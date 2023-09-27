随着越来越多的企业在云环境中工作，并依赖越来越多的应用程序，为了管理相应增加的数据、系统和工作负载，以及保持对云计算资源的控制，一系列工具、策略和技术必不可少。



云管理策略提供了高效且可扩展的方法，通过对云服务的性能、成本、合规性和安全性的关键洞察来获得跨环境的可见性。

应用程序通常托管在不同的云环境中，例如：



公有云：一种云环境，其中第三方服务提供商负责云基础设施和服务。



私有云：云基础设施通常托管在本地、由专用云服务提供商托管，或托管在专门为一家公司运营的第三方服务器上。



混合云：同时使用公有云和私有云环境的云基础设施。



多云：这些环境使用来自多个云提供商的云服务。

使用各种云服务会产生不同的数据源，如果不进行管理，可能会导致组织支付不必要的云资源费用，并使其面临数据泄露等安全风险。



云管理通过自助服务门户提供对云使用情况、资源分配、云安全和所有相关云数据的可见性，有助于最大限度地降低此类风险。强大的云管理实践，特点是使用集中的平台监控云基础设施，这有助于 IT 部门开发安全且经济高效的云环境，并保持应用程序的高效运行。