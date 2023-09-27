随着越来越多的企业在云环境中工作，并依赖越来越多的应用程序，为了管理相应增加的数据、系统和工作负载，以及保持对云计算资源的控制，一系列工具、策略和技术必不可少。
云管理策略提供了高效且可扩展的方法，通过对云服务的性能、成本、合规性和安全性的关键洞察来获得跨环境的可见性。
应用程序通常托管在不同的云环境中，例如：
公有云：一种云环境，其中第三方服务提供商负责云基础设施和服务。
私有云：云基础设施通常托管在本地、由专用云服务提供商托管，或托管在专门为一家公司运营的第三方服务器上。
混合云：同时使用公有云和私有云环境的云基础设施。
多云：这些环境使用来自多个云提供商的云服务。
使用各种云服务会产生不同的数据源，如果不进行管理，可能会导致组织支付不必要的云资源费用，并使其面临数据泄露等安全风险。
云管理通过自助服务门户提供对云使用情况、资源分配、云安全和所有相关云数据的可见性，有助于最大限度地降低此类风险。强大的云管理实践，特点是使用集中的平台监控云基础设施，这有助于 IT 部门开发安全且经济高效的云环境，并保持应用程序的高效运行。
随着混合云和多云环境的日益普及，应用程序和其他资源分布在多个平台和数据中心，因此管理云资源成为一项日益复杂的任务。
此外，IT 部门经常要管理成百上千个云端应用程序中的大量工作负载；G2 报告称，40% 的 IT 部门在监控其云环境方面需要协助。1
高效的管理需要一个统一的云战略和一个云管理平台，该平台可提供适合满足组织特定需求的工具。云管理通过多种方式为组织提供价值。
集中式云管理平台允许 IT 运营和 DevOps 团队在一个地方存储、比较和分析各种来源的应用程序和网络性能数据，例如可用性、延迟、吞吐量和错误率。
对云基础设施进行全面监督至关重要，原因如下：它可以提高可观察性，使管理团队能够准确衡量应用程序和网络的健康和性能，实现高效的资源使用，并为更强大、更快速的根本原因分析提供所需的上下文信息。
云管理工具有助于管理跨数据中心、虚拟机 (VM) 和 Kubernetes 等容器的 IT 服务。了解云基础设施的各个方面有助于解决多项运营挑战，例如缓解云蔓延。
如果 IT 管理员对其云生态系统缺乏全面了解，就会出现云蔓延，从而导致云实例和提供商不受控制。无人管理的云环境会让组织面临为未使用的云服务付费的风险。
云管理解决方案通常包括监控工具，使 IT 部门能够确定关键应用程序的高峰流量时间。此信息有助于在服务器之间进行负载平衡或分配网络流量。负载平衡对于确保工作负载高效地分布在服务器上非常重要，这对于优化云成本发挥着关键作用，并且应用程序可靠且随时可供用户使用。
云管理工具有助于记录数据和云迁移规划与执行，确保只有必要的数据和服务才会迁移到云中。该流程通过识别和消除不需要的云资源，为云成本管理提供信息。
云管理也具有安全隐患。如果没有适当的管理，云环境可能会更容易受到安全威胁和合规性问题的影响。例如，全面的环境监督和强大的管理协议可以帮助确保所有应用程序都是最新的，或者已经建立了适当的访问凭证，从而增强了云安全性。
云管理还可以实现流程和工作流的标准化和自动化，这种能力有助于保持合规性。可根据监管要求定义和设置流程，然后将其自动化，以确保始终符合要求。这在监管机构进行审计时很有价值。
简而言之，云管理工具简化了数据、服务器和应用程序生命周期的管理，使 IT、运营和其他团队能够了解云基础设施各个方面的使用情况和性能。
为了管理不同类型的云部署和工作负载，独立的服务器和数据库上采用了云管理软件，使用 API 来监控整个云环境的活动。
随着多个云环境的使用和云应用程序数量的增加，需要全面的云管理战略来充分利用云管理功能。
自动化在现代云管理中发挥着重要作用。通过实现端到端工作流程的自动化，组织可以减少 IT 团队需要承担的手动任务。
自动化可用于在需求高峰期重新分配资源、实现持续集成和编排、增强安全性、加快应用程序部署，以及整体减轻 IT 部门的运营负担。
云管理解决方案还可以自动通过云爆发将工作流从私有云服务转移到公有云服务。云爆发让组织能够监控私有云中应用程序需求和计算能力何时激增。当需求达到设定的阈值后，工作负载流量会按需转向公有云。将工作负载转移到公有云有助于释放私有云中的资源，供关键应用程序使用。
云管理通过对服务、性能、使用情况和安全性进行实时数据分析，帮助团队优化资源分配，从而实现更高效的预配置。
通过一个集中式平台查看复杂的性能数据，可以更全面地了解多个功能如何相互影响，并做出更明智的决策。
云管理提供的云基础设施可见性使组织能够跟踪并分析性能、使用情况和安全指标，设置和监控 KPI，并根据需要扩展云资源。IBM® Turbonomic 等工具可用于实现资源分配过程自动化并优化云支出。
在设计云管理战略以及比较不同云管理工具的功能和定价模式时，持续关注可扩展性是明智之举。
可扩展的动态云计算环境能够满足不断增长的云和 IT 基础设施的需求，确保您的云管理实践能够随着您的业务无缝地同步发展。
通过监控和日志记录，组织可以提高可观察性并更精确地了解其云环境。
通过汇总和分析日志文件，组织能够更准确地识别表现不佳的领域和低效的资源使用情况，通过使用自动化来改进事件管理，并使用产生的洞察力来实现更高的运营效率。
优化日志记录和访问管理、审查用户权限、执行审计、加密备份、监控入站和出站流量以及自动执行安全更新，以提高云安全性。
云管理工具有助于减少数据泄露、凭据泄露、身份验证中断和黑客攻击账户的尝试，并解决其他安全漏洞。它们还可用于管理数据存储，并确定将数据存储在私有云还是公有云中更合适。
《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 和欧洲的《通用数据保护条例》(GDPR) 等监管要求规定了如何存储和处理个人信息。云管理解决方案允许组织设置控制措施来监控这些数据及其管理方式以确保合规性。
Instana 的全自动实时可观察性平台将性能数据置于上下文中进行快速识别，以帮助预防和修复问题。
可以利用 Turbonomic 混合云成本优化平台，持续实时地自动执行关键操作，从而主动为堆栈每一层的应用程序提供最有效的计算、存储和网络资源。
了解如何使用 IBM Cloud，以更低的成本构建可扩展的基础架构、即时部署新的应用程序以及按需扩展工作负载，在一个高度安全的平台中实现以上全部操作。