主页 IT 自动化 Instana 云监控
监控混合云生态系统的运行状况和性能，充分利用您的云迁移投资
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描绘产品屏幕快照的插图，包括AWS、Azure 和 Google Cloud 的监控仪表板视图

将应用程序、基础架构和服务迁移到云端，还不足以推动数字化转型路线图取得成功。您需要利用由强大的工具提供支撑的有效云监控策略，来跟踪关键性能指标，例如响应时间、资源利用率和错误率，以识别可能影响云资源的潜在问题。

IBM® Instana Observability 提供全面、实时的云环境可见性。它可支持您的 IT 团队跨多个平台（例如 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform）主动监控和管理您的云资源。自动性能监视和故障排除有助于在问题影响最终用户之前快速识别和修复问题。

通过智能分析和报告，您可以获得实时洞察力以优化应用程序和基础架构性能、资源利用率和用户体验。
您可以做什么
在用户受到影响之前即识别并解决性能问题 Instana 可自动发现并映射云部署，并提供对每个云基础架构组件和应用程序服务的全面可见性。借助实时事件预警和依赖关系图，从云技术操作员到 DevOps 团队，每个人都能快速响应并防止停机或减速。
自动确定性能问题的根本原因 Instana 提供基于人工智能的分析，以实现对性能问题根本原因进行自动分析。这种先进的分析功能可快速识别服务事件是否由基础架构、编排器、容器运行时、云平台或代码问题导致，引导您的团队走向任何问题的根本原因。
利用自动化加速云监控 Instana 可自动探索您的云基础架构，包括容器、微服务及其依赖关系。它可以跟踪所有组件的请求，迅速找出瓶颈。与 Jenkins、Ansible 和 Kubernetes 等 DevOps 工具集成，可支持自动监控工作流程。
无需人工干预，即可即时监控几乎所有内容

Instana 拥有 150 余台监控传感器，它们分别在裸机、虚拟主机、私有云或公共云、平台即服务 (PaaS)、基础架构即服务 (IaaS) 和无服务器基础架构中运行，每台监控传感器都有一组内置的运行状况规则和警报，无需任何手动设置或配置即可提供全面可观察性。

成功案例

开车的男人
Dealerware 大幅缩短等待时间

自使用 Instana 获得基于云的容器可观察性以来，Dealerware 的 DevOps 团队将交付等待时间缩短了 98%，从 10 分钟缩短到将近 12 秒。该团队继续使用 Instana，向低于 250 毫秒的等待时间目标努力。

300 +项受支持的技术

Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。

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相关用例 云迁移

使用 IBM Instana Observability 进行云迁移可帮助您规划和执行云迁移，同时在每个步骤中保持应用程序性能和稳定性。

 一站式界面监控

IBM Instana Observability 可帮助您在单个仪表板中全面、集中地查看整个 IT 生态系统的运行状况和性能。

采取后续步骤

利用 IBM Instana Observability，企业中的每个人都能以用户友好的方式访问他们想要的数据和需要的环境，快速预防和修复问题。

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