将应用程序、基础架构和服务迁移到云端，还不足以推动数字化转型路线图取得成功。您需要利用由强大的工具提供支撑的有效云监控策略，来跟踪关键性能指标，例如响应时间、资源利用率和错误率，以识别可能影响云资源的潜在问题。
IBM® Instana Observability 提供全面、实时的云环境可见性。它可支持您的 IT 团队跨多个平台（例如 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform）主动监控和管理您的云资源。自动性能监视和故障排除有助于在问题影响最终用户之前快速识别和修复问题。
通过智能分析和报告，您可以获得实时洞察力以优化应用程序和基础架构性能、资源利用率和用户体验。
Instana 拥有 150 余台监控传感器，它们分别在裸机、虚拟主机、私有云或公共云、平台即服务 (PaaS)、基础架构即服务 (IaaS) 和无服务器基础架构中运行，每台监控传感器都有一组内置的运行状况规则和警报，无需任何手动设置或配置即可提供全面可观察性。
Instana 与其它监控工具（例如 IBM Turbonomic 等日志管理和网络监控工具）集成在一起，无需插件或重启应用程序，即可提供整个 IT 基础架构中应用程序性能的综合视图。