将应用程序、基础架构和服务迁移到云端，还不足以推动数字化转型路线图取得成功。您需要利用由强大的工具提供支撑的有效云监控策略，来跟踪关键性能指标，例如响应时间、资源利用率和错误率，以识别可能影响云资源的潜在问题。

IBM® Instana Observability 提供全面、实时的云环境可见性。它可支持您的 IT 团队跨多个平台（例如 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform）主动监控和管理您的云资源。自动性能监视和故障排除有助于在问题影响最终用户之前快速识别和修复问题。

通过智能分析和报告，您可以获得实时洞察力以优化应用程序和基础架构性能、资源利用率和用户体验。