越来越多的公司开始提供基于私有云存储的解决方案：

Amazon Simple Storage Service (S3)： Amazon 通过其广受欢迎的 Amazon Web Services (AWS) 产品线（主要通过两种产品）提供私有云存储服务。S3 具有一定的可扩展性，并基于 Amazon 在线服务所使用的基础设施提供基本的低成本存储空间。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)： Amazon VPC 是另一款 AWS 产品，用户可以全面掌控其虚拟网络。它支持建立连接、部署资源和确保安全性，并可在 AWS 服务控制台内进行设置。

Microsoft Azure： Microsoft Azure 直接通过 Microsoft Azure Private Cloud 支持私有云存储。在它的帮助下，用户可以创建自己的私有云，并使用 Microsoft 计算平台，这一切都是专为需要完全控制其资源和数据的组织而设计的。

Nextcloud：自 2016 年成立以来，Nextcloud 不断发展壮大。它提供自托管的私有云存储解决方案，针对企业、服务提供商、教育和公共部门提供不同的版本。Nextcloud 声称拥有服务于公共部门和政府的部署最为广泛的自托管私有云解决方案。

请注意，上面仅仅列出了部分提供商。目前，许多 CSP 都提供了一些与私有云存储功能相配套的服务。虽然这些服务可用于私有云存储目的，但它们需要符合私有云存储这一术语的完整定义（例如：存储是否位于本地？ 服务是否供一个客户访问？）

例如，许多公司将 Dropbox 视为私有云存储使用，但实际上并非如此。该服务是一个拥有数百万用户的平台，而非存储设施，无法部署在本地。所有用户都可以私下访问 Dropbox，但这并不意味着它是私有云存储。

同样，几乎没有人怀疑苹果在制造商中，尤其是在电子产品领域的领先地位。毫无疑问，数以百万计的用户依赖 Apple iOS 来运行各种 Mac 设备。不过，其在存储领域的主要产品是 Apple iCloud Drive，它可以说是一个高度私有化的浏览器，允许用户查看文件并轻松分享。然而，文件必须首先存储在 iCloud 中，而不是存储在私人服务器上。

（类似的反对意见阻止了 Android、Google Drive、Linux 和 Mega 的上市，尽管它们都提供某种程度上类似于私有云存储的服务。）