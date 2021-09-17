裸机服务器和专用服务器这两个术语有时可以互换使用，裸机服务器是专用服务。但尽管它们相似，却并非同义词。区别不在于服务器本身，而在于服务提供商如何交付。

过去，专用服务器通过意味着冗长的预配置时间、数月或数年的计费增量以及低端甚至过时的硬件。

裸机服务器的概念是针对专用服务器和托管服务有时带来的负面影响而提出的。专门提供裸机服务器的供应商提供更接近云服务模型的专用硬件，预配置时间以分钟或小时为单位，硬件范围涵盖低价组件和最顶级组件，包括图形处理单元。对于不需要这些属性的用户来说，专用服务器仍然是一种低价替代方案。