裸机服务器是一种租用物理计算机的云服务，而不与任何其他租户共享。
裸机服务器的主要优势在于能够访问用户的硬件资源。这种方法的优势包括：
裸机服务器因其独特的性能和控制混搭，在许多公司的基础设施组合中发挥着重要作用。
裸机服务器和专用服务器这两个术语有时可以互换使用，裸机服务器是专用服务。但尽管它们相似，却并非同义词。区别不在于服务器本身，而在于服务提供商如何交付。
过去，专用服务器通过意味着冗长的预配置时间、数月或数年的计费增量以及低端甚至过时的硬件。
裸机服务器的概念是针对专用服务器和托管服务有时带来的负面影响而提出的。专门提供裸机服务器的供应商提供更接近云服务模型的专用硬件，预配置时间以分钟或小时为单位，硬件范围涵盖低价组件和最顶级组件，包括图形处理单元。对于不需要这些属性的用户来说，专用服务器仍然是一种低价替代方案。
如今，云服务的可用计算选项已不仅限于裸机服务器和云服务器。容器正成为许多云原生应用的默认基础设施选项。对于不想管理操作系统或运行时环境的开发人员来说，平台即服务 (PaaS) 在应用程序市场中占有重要的地位。无服务器计算正在成为云技术纯粹主义者的首选模型。
但大多数用户在评估专用或 Bare Metal Servers 时仍然倾向于与虚拟服务器进行比较，而对于大多数公司来说，选择标准则取决于应用程序或工作负载。一家公司在云环境中混合使用专用或裸机资源和虚拟化资源的情况很常见。
虚拟服务器是更常见的云计算模型，因为它们提供更高的资源密度、更短的预配置时间以及根据需要快速扩展和缩小的能力。但专用服务器或裸机服务器非常适合一些主要用例，这些用例利用以专用资源、更强大的处理能力以及更一致的磁盘和网络 I/O 性能为中心的属性组合：
利用专为创新和增长而设计的云解决方案加速业务转型。深入了解尖端工具和洞察分析，从而在竞争中保持领先地位。
准备好实现业务现代化了吗？了解效率最高并可优化性能、降低成本、增强可扩展性的云迁移策略。
深入了解基础设施即服务 (IaaS) 如何根据您的需求提供量身定制的灵活、可扩展、经济高效的云基础设施解决方案，从而为您的企业赋能。
了解 IaaS、PaaS 和 SaaS 如何实现运营转型，并提供灵活性、可扩展性和成本效益。了解两者的区别，选择适合企业发展的完美解决方案。
了解 NoSQL 数据库如何通过灵活、可扩展的解决方案增强您的数据管理策略。了解 NoSQL 的类型和优势，在当今数据驱动的世界中抢占先机。
了解 Techwave 如何使用 IBM Cloud Bare Metal Server 推动数字化转型，确保为客户提供灵活性、可扩展性和完全控制能力。
使用由我们的 IBM Consulting Advantage 平台提供支持的云服务，加速企业迁移至混合云的进程，提高成本效益和工作效率，提升可持续发展能力并加快上市时间。
IBM 专用服务器托管通过可定制的选项为任务关键型工作负载提供全面的隔离、控制和安全保障。
IBM Cloud Virtual Server for VPC 是基于 IBM Cloud Virtual Private Cloud 构建的 Intel x86、IBM Z 和 IBM LinuxONE 虚拟服务器系列。