旧版系统现代化是将过时的、通常是单体式和低效的旧版系统升级或改造为更现代、更高效和适应性更强的解决方案的过程。制定完善的应用程序现代化战略是成功的关键。该战略可帮助指导您完成采用微服务、封装旧版软件和引入现代化解决方案的过程。目标是创建一个新系统来增强业务流程和改善客户体验。

微服务是旧版应用程序现代化的重要组件。它们涉及将大型单体式应用程序分解成更小、更易于管理的组件或服务。将某些数据或组件封装或封闭在明确定义的边界内的做法，对于在软件系统中实现更好的可维护性至关重要。

旧版应用程序的现代化改造通常被视为更宏观数字化转型计划的其中一部分。数字化转型是指使用数字技术来打造新的业务流程和客户体验（或修改现有业务流程和客户体验）以满足不断变化的业务要求和市场要求的流程。它通常涉及数字技术与以客户为中心的方法的集成，以便改善业务运营和竞争力。提升业务价值通常涉及提高效率、降低成本和增强竞争力。