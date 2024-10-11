在当今快速发展的业务环境中，旧版应用程序往往成为发展的障碍。这些现有系统的特征是技术和架构过时，可能会阻碍组织跟上不断变化的业务需求，并构成重大的安全和运营风险。在当今快节奏的商业行业中，保持竞争力至关重要，这就是旧版应用程序现代化的作用所在。
在这份综合指南中，我们将探讨软件现代化的复杂性、其深远的重要性、成功实施的战略、潜在的挑战和新技术的集成。
在信息技术背景下，旧版应用程序是指已经使用了很长时间且通常具有以下特征的系统：
旧版系统现代化是将过时的、通常是单体式和低效的旧版系统升级或改造为更现代、更高效和适应性更强的解决方案的过程。制定完善的应用程序现代化战略是成功的关键。该战略可帮助指导您完成采用微服务、封装旧版软件和引入现代化解决方案的过程。目标是创建一个新系统来增强业务流程和改善客户体验。
微服务是旧版应用程序现代化的重要组件。它们涉及将大型单体式应用程序分解成更小、更易于管理的组件或服务。将某些数据或组件封装或封闭在明确定义的边界内的做法，对于在软件系统中实现更好的可维护性至关重要。
旧版应用程序的现代化改造通常被视为更宏观数字化转型计划的其中一部分。数字化转型是指使用数字技术来打造新的业务流程和客户体验（或修改现有业务流程和客户体验）以满足不断变化的业务要求和市场要求的流程。它通常涉及数字技术与以客户为中心的方法的集成，以便改善业务运营和竞争力。提升业务价值通常涉及提高效率、降低成本和增强竞争力。
现代化并不一定要完全取代这些应用程序，而是要让它们焕发活力，以满足当代的需求和标准。实现旧版应用程序现代化，可以为寻求保持竞争力和效率的组织提供诸多优势：
现代化之旅始于对组织的应用程序和系统的全面评估。该评估旨在评估当前状态、优势、劣势和潜在的改进领域。经过全面评估后，下一个关键步骤是制定与您的业务目标和目的相一致的清晰的现代化战略。精心制定的现代化战略可确保各项工作重点突出、具有成本效益，并能取得预期成果。
作为评估和规划阶段的一部分，请考虑各种现代化方法。IBM 针对应用程序现代化的主题页面重点介绍了以下内容：
“启动任何应用程序现代化项目的最重要方法是进行应用程序评估。对您所拥有的资源进行盘点，几乎总是启动此类转型最明显的方法之一。一旦您有了清单，就可以开始根据 x 轴和 y 轴来绘制所有这些应用程序，x 轴表示难易程度，而 y 轴表示现代化后可能增加的价值。”
对旧版应用程序进行现代化改造可以采取多种形式，具体取决于组织的具体需求和情况。战略的选择取决于应用程序的当前状态、预算限制和预期结果等因素。一些常见的战略包括：
现代化之旅因组织而异，但有一些非常常见的方面是许多现代化工作必须解决的。
对旧版应用程序程序进行现代化改造可能是一项复杂的任务，而且往往会因技术债务而受阻。技术债务是软件开发中的一个隐喻，指的是选择快速解决问题而不是更全面和更负责任的方法的后果。与金融债务一样，它代表着短期收益与长期成本之间的权衡。
当软件开发人员或团队为了满足即期开发目标或期限，而有意或无意地决定走捷径或降低代码质量时，就会出现技术债务。这通常是因为有效地更新系统质量可能会非常耗时。这些捷径可能会导致代码质量较差，或解决方法未必能解决问题的根本原因。
为了解决技术债务，您可以：
安全是现代化工作的核心考虑因素。现代化为加强和更新安全措施提供了机会。为确保经过现代化改造的应用程序的安全，应尽早集成安全功能。从现代化过程一开始就纳入安全措施，使其成为应用程序架构和设计的核心组件：
规划方面的重要性无论如何强调都不为过。创建一个全面的路线图，其中概述了组织如何计划实现应用程序现代化，并保持当前状态直至迈向未来。该路线图应包括实现现代化改造目标所需的目标、方法、时间线和资源。
为了保持竞争力并让经过现代化改造的应用程序经得起未来考验，请考虑以下几点：
总之，更新旧版应用程序对于确保业务增长和跟上不断变化的商业环境非常重要。
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