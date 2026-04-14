高编码标准对于软件开发过程，就如同适当的准备工作与“清洁工作” 对于商业厨房的运作一样重要。提升代码质量的做法可以在短期内带来更好的功能，但其更重要的好处在于长期内更少的问题、更快的进展和更低的维护成本。

程序员有时很难向不太熟悉软件开发生命周期细节的管理层传达更高质量代码的长期收益。在最优代码的整体效益与业务优先级的即时压力之间取得平衡，通常需要复杂的权衡。尽管如此，一项 2022 年对 39 个专有生产代码库的研究指出（除其他发现外）1 ：

因赶工代码而产生的技术债务浪费了开发者高达 42% 的时间。

低质量代码导致的缺陷数量是高质量代码的 15 倍。

解决低质量代码中的问题平均比解决高质量代码中的问题多花费 124% 的时间。

更高质量的代码提高了理解、重构、调试和为代码库添加新功能的容易程度和速度。清晰、一致、编写良好的代码有助于开发团队之间更顺畅的协作，并减少代码变更的复杂性和并发症。它不仅驱动强大的软件质量，还驱动良好的开发者体验和用户体验。

一段代码是否能编译并在运行时成功执行其目的，并不足以决定其整体质量。编写代码不像完成填字游戏，后者只有一种正确完成任务的方式：对于给定的编码问题，通常有无数种解决方案。功能性仅仅 代表可接受代码的最低要求。高质量代码的价值体现在其对周围上下文的次级影响上。