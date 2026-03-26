2026 年减少技术债务

当一家公司收购另一家企业时，它自然会查看其资产负债表以了解其价值。以贷款或最终需要偿还的负债形式出现的金融债务，在收购中是相对容易分析的一个组成部分。

但还有一种在软件工程中日益重要的债务，却没有被正式计入。技术债务表现为脆弱的代码、过时的架构以及无法适应新兴技术和趋势的系统。

在这两种情况下，收购方都需要做出选择，通常涉及重大的权衡。他们可以通过偿还贷款来偿还“本金”，或者以技术债务为例，重构系统。他们可以通过重新谈判财务条款或逐步进行技术栈现代化来重组。或者他们干脆接受债务的负担，并承受财务或技术灵活性降低的后果。

与金融债务一样，技术债务也会产生复利效应。今天采取的每一个捷径都会使未来的工作更慢、风险更高、成本更高，从而形成采取更多捷径的压力，导致更混乱、更多延迟——一个恶性循环。

随着代码库变得越来越难以使用，添加新功能需要更长的时间，工程师们因担心破坏某些东西而避免进行更新。新代码叠加在旧代码之上，产生不可预测的副作用。复杂性不断加剧。错误大量增加，导致潜在的安全漏洞。开发者开始觉得自己把所有时间都花在了救火和构建权宜之计上，而他们更愿意构建一些新的、令人兴奋的东西，而不是像照看婴儿一样守着旧系统。

开发者开始流失。熟悉旧系统的员工离开，导致机构知识的流失。新员工入职时间延长。文档质量下降，导致重复劳动和掩盖更大问题的快速修复。

IBM 商业价值研究院的研究表明，在 AI 业务案例中充分计入处理技术债务成本的企业，其投资回报率比那些没有计入的企业高出 29%。反之亦然：忽视技术债务会导致投资回报率下降 18% 到 29%。这对 IT 行业来说是一个有趣的时期，因为 AI 编码工具已经席卷了这一领域，无论利弊。同样可能加剧技术债务的技术，也是解决技术债务的强大工具。