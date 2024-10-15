watsonx Code Assistant：watsonx Code Assistant 解决方案使用生成式 AI 加快开发，同时保持信任和安全原则。借助 watsonx Code Assistant，开发人员可以减少错误，最大限度地缩短学习曲线，并通过代码生成、代码匹配和代码现代化来构建高质量代码。

Codacy：Codacy 提供支持 JavaScript 和 Python 等语言的自动代码审查功能，帮助开发人员维护项目中的代码质量。入职流程旨在无缝集成到软件工作流程中，使团队能够尽早发现问题。

DeepCode： DeepCode 使用 AI 来实时分析代码，从而为开源项目提供可操作的的洞察信息。该工具可通过识别常见的陷阱以及推广软件工程的最佳实践来增强新开发人员的上手体验。

Bito AI：Bito AI 专注于通过其直观的界面以及人工智能驱动式代码审查功能来简化软件工程团队的上手流程。它可提供即时反馈以及可操作的建议，并帮助新团队成员快速适应公司的编码标准和最佳实践。

PushRequest：PullRequest 提供 AI 驱动的洞察分析和人类专业知识，从而促进软件工程团队顺利完成入职流程。该平台提倡协作和知识共享，以鼓励新的开发人员向经验丰富的审查者学习。

Coderabbit：Coderabbit 是一个 AI 代码审查平台，它使用 AI 工具来生成分析和清晰的反馈。它可提供类似人类的审查功能，并可进行自定义，因为它适用于所有编程语言。