软件开发是当前已能显著体现生成式 AI 工具价值的领域。其优势众多，那些积极采用这些工具的企业目前正在获得显著的生产力提升。麦肯锡研究指出，借助生成式 AI，软件开发者完成编码任务的效率可提升高达两倍。

该咨询机构的研究发现，复杂编码任务并未因生成式 AI 的使用受到显著影响——这无疑让“AI 取代开发者”的担忧得以消解。然而在那些“低垂果实”型应用场景中，AI 确实能极大加速团队产出并改善开发体验。

但在探讨生成式 AI 工具如何发挥作用之前，我们不妨先从方法论、框架与最佳实践的广义视角讨论开发者生产力提升。生成式 AI 仅是技术工具箱中的组成部分。