发布日期：2024 年 6 月 13 日
撰稿人：Tim Mucci
代码生成器（或称为 codegen）是一种帮助软件工程师使用预构建代码更快地构建程序的工具。例如，它可以生成用于创建多个网页的 HTML，从而免去程序员手动编写每个页面的操作。
通过提供模板或简单的预构建代码块，代码生成器允许进一步定制化，并简化软件开发流程。
代码生成器可根据模板、配置或模式等特定输入自动创建源代码或机器代码。这种自动化可减少人工编码的工作量，提高效率，并有助于保持各项目之间的一致性。
代码生成器通常用于模板驱动编程、编译器和领域特定语言中，帮助将人类可读代码转换为机器可读代码。此外，人工智能驱动的工具也可以生成代码，进一步提高生产效率。
代码生成器的关键方面：
了解生成式 AI 代码生成软件如何帮助开发人员编写代码，并将代码从一种语言翻译为另一种语言。
代码生成器通过将高级规范转换为功能代码，来简化重复性任务，最大限度减少人为错误并促进快速原型开发。借助这些工具，开发人员可以将时间优先用于解决问题、创造和新开发，而非编写代码。
Codegens 有助于确保构建之间的一致性，使开发人员更轻松维护、重用和扩展软件系统，从而减少软件开发的时间和成本。
此外，在生成的代码中加入诸如因素身份验证等安全功能，可以增强所开发的应用程序的整体安全状况。
大多数代码生成器支持多种编程语言，包括 C++、C#、Java、JavaScript、Python、Ruby、Php 和 SQL。虽然有些生成器是特定于某种语言的，但许多生成器可以根据开发人员的需求进行配置或自定义，以适应所需的编程语言。
代码生成过程通常从生成器读取和解析输入数据开始，例如高级描述、模型或模板。解析器处理这些输入数据，将其转换为中间表示形式。
此中间表示随后用于生成功能完整的源代码或机器代码。通过自动创建基本代码，代码生成器消除了手动编码的单调和易出错的操作，有助于确保行业标准编码实践的一致性和准确性。
除了基本的代码生成功能外，许多代码生成器还提供可以显著提升开发流程的高级功能。代码补全和建议功能可根据当前上下文智能建议代码行，从而减少输入并加快开发速度。模板和宏允许开发人员使用预编写代码模板或宏来插入常用函数，从而节省时间并有助于确保整个代码库的一致性。
此外，一些代码生成器与 Git 等版本控制系统集成，自动跟踪对生成代码的更改，并促进开发团队之间的协作。
代码生成器通过生成符合成熟设计模式和实践的代码结构，在促进代码可重用性和可维护性方面发挥着至关重要的作用。
代码生成器广泛应用于快速应用程序开发、框架开发、数据库管理系统和应用程序编程接口 (API) 开发等领域，在这些领域中，快速生成可靠和可扩展代码的能力至关重要。
代码生成器的有效设计目标包括正确性、可维护性、可测试性和效率。然而，它们的使用本身就存在一些缺点。生成的代码灵活性有限，适应性可能不如手写代码。
维护代码生成器可能相当费力，需要定期更新以跟上不断发展的技术和标准。使用代码生成器还可能增加对外部工具或库的依赖，从而使开发过程复杂化，并引入兼容性问题。
调试生成的代码通常比手写代码更加困难，这使得识别和修复错误变得愈发困难。性能也是一个问题，因为生成的代码可能无法始终匹配高度优化的手写代码的效率。要有效理解和使用代码生成器，可能需要较长的学习过程，且需要投入大量的精力和时间才能熟练掌握。
过于依赖代码生成器还可能导致编程技能下降。对自动化工具的过度依赖会降低开发人员编写和理解复杂代码的能力，而这正是故障排除和优化软件所必需的技能。
因此，尽管代码生成器是提高生产力的强大工具，但应谨慎使用，并充分认识到其局限性以及对开发过程的潜在影响。
要有效地使用代码生成器，应遵循系统化方法。首先，了解项目需求，确定所需特定代码结构或模式，并识别可自动化的重复性或标准元素。
明确了解项目需求后，选择支持所需编程语言和功能的合适代码生成器工具。进行调研并选择合适的工具，因为不同的生成器提供的自定义程序以及对各种语言的支持水平各不相同。
接下来，全面了解所选工具的可用配置和自定义选项。代码生成器通常具有多种设置，允许用户根据特定需求定制输出代码。熟悉这些选项有助于确保生成的代码与项目要求一致。
配置工具后，提供必要的输入参数或规范，通常包括生成器用于生成代码的模板、模型或高级指令。
生成代码后，仔细审查以确保其符合项目要求并遵循行业编码标准。实施之前进行任何必要调整，以保持代码库的质量和一致性。
集成开发环境 (IDE) 对于有效使用代码生成器至关重要。通过与 IDE 集成，代码生成器能够与编辑器、调试器和版本控制系统等工具无缝协作，确保开发流程的顺利开展。
与不同 IDE 的兼容性使开发人员能够使用首选工具，从而提高效率和并实现更好的定制化。
IDE 支持代码生成器的配置，帮助开发人员根据特定项目需求和标准定制代码。IDE 中的测试框架可验证生成的代码，确保其质量达标。
IDE 中的协作和版本控制工具可保持团队项目的一致性，从而促进更好的代码管理和审查。IDE 中的运行时环境可确保代码的最佳性能，并帮助解决运行时问题。
AI 代码生成涉及使用由人工智能 (AI)、自然语言处理 (NLP) 和 机器学习 (ML) 提供支持的高级软件工具来编写计算机代码。用户不再需要手动编写代码，而是为这些 AI 工具提供他们想要实现的功能的自然语言描述。
AI 代码生成器工具采用大型语言模型 (LLM) 和 生成式 AI (gen AI) 技术，根据用户输入生成建议或编写代码。
相较于传统的代码生成工具，AI 代码生成通过提供更复杂和更符合上下文的建议进行了改进。它依赖于庞大的数据集，使 AI 能够理解并生成与用户需求完全一致的代码。
虽然生成的代码可能并不完美，但它为开发人员提供了一个坚实的起点，使其无论技能水平如何，都能够更快速、更简便地编写复杂代码。
AI 代码生成通常被认为是一种实用的编码助手，可提高开发人员的生产力和效率。程序员输入纯文本提示，生成式 AI 工具则通过提供代码片段或生成完整的函数来做出响应。
这种自动化通过处理重复性任务和减少手动编码工作，简化了编码工作流程。生成式 AI 还可以使用不同的编程语言编写代码，进一步加快代码生成过程，使开发人员能够专注于更高级别的设计和问题解决任务。
AI 代码生成使用经过现有源代码训练的 ML 算法，这些源代码通常来自开源项目。此过程通过以下 3 种主要方法来来加速编码任务的完成：
虽然 AI 代码生成具有显著的优势，但也存在一些潜在缺点和挑战。墨尔本大学的一项研究提出了对 OpenAI 的 ChatGPT 生成代码的可靠性和质量的担忧（ibm.com 外部链接），强调了其广泛使用可能带来的潜在风险。以下是一些其他潜在问题：
AI 生成的代码可信吗？关于 GitHub Copilot（ibm.com 外部链接）的研究表明，虽然 AI 助手通常是可靠的，但有时也会生成带有错误或不安全的代码。
例如，针对 copilot 生成代码的研究发现，在测试的 164 个问题中，28% 解决正确，51% 部分正确，20% 则不正确。这凸显了进行严格代码审查的必要性，以确保代码的质量和安全性。
为了满足所需的功能，生成式 AI 可能会生成比必要更复杂的代码。这种过度设计可能会导致不必要的抽象、过多的代码层次或过于复杂的逻辑。这种复杂且繁琐的代码结构可能会使后续维护、调试和协作变得更加困难。
生成式 AI 模型往往优先考虑生成语法正确的代码，而非优化的质量、效率或可维护性。这可能会导致代码更难理解、修改或扩展，随着时间的推移会增加技术债务的风险。
一些开发人员担心，过度依赖 AI 助手可能会削弱他们的编码技能和专业知识。然而，关键在于将 AI 视为一种有价值的工具，而非人类判断和批判性思维的替代品。开发人员应将 AI 生成的代码作为基础，并根据自己的专业知识和项目需求进行完善。
AI 代码生成器可以通过自动执行日常任务并提供有用的建议，来增强编码过程，。通过进行全面的代码审查、持续学习并保持使用 AI 工具平衡的方法，开发人员可以充分利用 AI 代码生成的优势，同时降低其风险。
IBM watsonx Code Assistant 为开发人员提供基于自然语言输入或现有源代码的 AI 生成代码建议，帮助减少错误并提高工作效率。它还能够帮助实现旧代码的现代化，加速应用程序开发，同时确保质量和合规标准。
IBM watsonx Code Assistant for Z 通过使用 AI 自动执行代码重构并将 COBOL 转换为 Java，帮助加速大型机应用程序现代化进程。它降低了现代化计划的成本和风险，同时提高了开发人员的生产力，并保持高水平的服务质量。
IBM watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications 通过自动执行重复任务并提供可操作的洞察分析，提升了开发人员的工作效率，使团队能够专注于创新。它通过自动化测试和验证来提高代码质量和可管理性，并通过生成式 AI 和自动化来加速生命周期，从而简化应用程序现代化进程。