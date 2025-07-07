构建。启动。扩展。
深入了解 AI 编码工具。
利用旨在生成流行编程语言代码、实现应用程序现代化和加速 IT 自动化的生成式 AI 和自动化编码工具，加快产品上市速度，弥合技能差距并减少技术债务。
使用 AI 助手的程序员可以简化重复性任务，从而专注于大局。他们可以利用聊天机器人或其他类型的命令来生成代码，并执行确保代码质量、转换代码、自动补全代码、创建代码文档、理解代码等单元测试。您可以根据用例，选择一个或多个 AI 编码工具。
从 Python 到 YAML，拥抱更顺畅的部署，告别编码任务摩擦。直接在 IDE（集成开发环境）为程序员赋能人工智能，无论是 Eclipse、IntelliJ 还是 VS Code (Visual Studio Code)。利用可信的 AI 驱动型工具优化软件开发工作，最大限度地减少编写代码、调试、代码重构或代码补全的时间，从而拓展创新空间。
团队在代码解释上可节省 90% 的时间，在代码文档上平均节省 59% 的时间。
自动转换 80% 的传统 WebSphere 应用程序代码，Java 单元测试覆盖率提升至 90%。
节省了超过 100,000 个开发人员小时，执行了 2800 万个任务，使团队有更多余裕可专注于创新。
分析多余 COBOL 代码的时间减少 94%， 理解复杂应用程序的时间减少 79%。