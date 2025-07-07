使用 AI 编码解决方案促进编码工作流程

构建。启动。扩展。

深入了解 AI 编码工具。

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创造动力，避免瓶颈

利用旨在生成流行编程语言代码、实现应用程序现代化和加速 IT 自动化的生成式 AI 和自动化编码工具，加快产品上市速度，弥合技能差距并减少技术债务。

AI 编码助手

使用 AI 助手的程序员可以简化重复性任务，从而专注于大局。他们可以利用聊天机器人或其他类型的命令来生成代码，并执行确保代码质量、转换代码、自动补全代码、创建代码文档、理解代码等单元测试。您可以根据用例，选择一个或多个 AI 编码工具。
为 Red Hat Ansible Lightspeed 页面的 watsonx Code Assistant 的相关产品部分制作的插图
为开发人员赋能
使用基于 Granite® 系列的开源 AI 模型构建的工具，跨 Python、Java™、C、C++、Go、JavaScript、TypeScript 等语言直接在 IDE 中简化和加速编码工作流程。
在 watsonx Code Assistant 页面中为“IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed”项目制作的插图
简化 IT 自动化流程
通过将自然语言转换为上下文相关的内容推荐，快速创建 Ansible 运行手册。
在 watsonx Code Assistant 页面中为“IBM watsonx Code Assistant for Z”项目制作的插图
降低风险的同时实现 Z 应用程序现代化
借助先进的大语言模型 (LLM) 轻松将 COBOL 转换为 Java，并支持整个应用程序的现代化流程。
为 watsonx Code Assistant for i 页面中的“用于 IBM Powers 服务器的 IBM i 操作系统”项制作的插图
加速 IBM i 现代化
借助 IBM i 和经过 RPG 训练的 AI 编码助手，更好地理解所有格式的 RPG 代码、构建高质量代码和文档、开发测试用例并转换代码。

真实程序员实战成果

从 Python 到 YAML，拥抱更顺畅的部署，告别编码任务摩擦。直接在 IDE（集成开发环境）为程序员赋能人工智能，无论是 Eclipse、IntelliJ 还是 VS Code (Visual Studio Code)。利用可信的 AI 驱动型工具优化软件开发工作，最大限度地减少编写代码、调试、代码重构或代码补全的时间，从而拓展创新空间。
IBM 徽标

团队在代码解释上可节省 90% 的时间，在代码文档上平均节省 59% 的时间。

 深入了解成功案例
RKube 徽标

自动转换 80% 的传统 WebSphere 应用程序代码，Java 单元测试覆盖率提升至 90%。

 深入了解成功案例
Ensono 徽标

节省了超过 100,000 个开发人员小时，执行了 2800 万个任务，使团队有更多余裕可专注于创新。

 深入了解成功案例
NOSI 徽标

分析多余 COBOL 代码的时间减少 94%， 理解复杂应用程序的时间减少 79%。

 深入了解成功案例

资源

 

 
提高开发人员的工作效率
了解 IBM watsonx Code Assistant 如何助力人工智能驱动的软件开发。
面向 Red Hat 自动化的 AI
了解 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 如何重塑 IT 自动化，帮助开发人员缩短实现生产力的时间。
了解 IBM watsonx Code Assistant for Z
了解由这款 AI 工具提供支持的生成式 AI 辅助大型机应用程序现代化和软件开发。
人工智能驱动的现代化：了解 watsonx Code Assistant for IBM i
了解即将推出的 watsonx Code Assistant for IBM i 如何运用生成式 AI 帮助开发人员更快速、更智能且更低风险地完成 RPG 代码向 COBOL 或 Java 的现代化改造。
采取后续步骤

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