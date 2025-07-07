使用 AI 助手的程序员可以简化重复性任务，从而专注于大局。他们可以利用聊天机器人或其他类型的命令来生成代码，并执行确保代码质量、转换代码、自动补全代码、创建代码文档、理解代码等单元测试。您可以根据用例，选择一个或多个 AI 编码工具。