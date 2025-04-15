内容：企业依靠值得信赖的托管服务合作伙伴来管理最重要的系统和应用程序的运行状况。自动化是提供安全、可靠支持以保持业务应用程序以最佳状态运行的关键组成部分。没有人比 Ensono 的技术专家更了解这一点，Ensono 是领先的技术顾问、托管服务提供商和值得信赖的转型合作伙伴，为一些全球最大的品牌运营任务关键型 IBM 和分布式 IT 以及超大规模环境。

十多年来，Ensono 为每个客户的环境构建了独特的定制开源 Ansible 自动化配置。随着 Ensono 团队负责管理日益庞大的客户环境，他们发现系统之间存在一定程度的相互依赖，需要新的解决方案来保持卓越的服务和性能。如果没有自动化平台来一致地管理这些关键系统，团队将面临配置漂移、故障排除困难和基础设施成本增加的风险。他们与其最具战略意义的技术合作伙伴 IBM 合作进行转型。

