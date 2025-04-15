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Case Studies
Ensono
内容：企业依靠值得信赖的托管服务合作伙伴来管理最重要的系统和应用程序的运行状况。自动化是提供安全、可靠支持以保持业务应用程序以最佳状态运行的关键组成部分。没有人比 Ensono 的技术专家更了解这一点，Ensono 是领先的技术顾问、托管服务提供商和值得信赖的转型合作伙伴，为一些全球最大的品牌运营任务关键型 IBM 和分布式 IT 以及超大规模环境。
十多年来，Ensono 为每个客户的环境构建了独特的定制开源 Ansible 自动化配置。随着 Ensono 团队负责管理日益庞大的客户环境，他们发现系统之间存在一定程度的相互依赖，需要新的解决方案来保持卓越的服务和性能。如果没有自动化平台来一致地管理这些关键系统，团队将面临配置漂移、故障排除困难和基础设施成本增加的风险。他们与其最具战略意义的技术合作伙伴 IBM 合作进行转型。
Ensono 与 IBM 和 Red Hat 合作来简化其自动化平台，推动公司继续加速增长。Ensono 致力于统一自动化流程、内容和分析，而 IBM 和 Red Hat 之间的基础合作关系让 Ensono 团队对他们在自动化、云原生技术、关键组件方面的专业知识充满信心。
Ensono 的 Ansible 和整合团队与 IBM 和 Red Hat 顾问合作，设计并实施了混合技术解决方案。混合团队将 Ensono 的自动化环境从 Ansible Web Executable (AWX) 迁移到了 IBM 的技术，包括 Red Hat OpenShift、Red Hat Ansible Automation Platform 以及 IBM® watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed。Ansible 内容收集模式还用于通过可重复的模板来确保自动化的质量和一致性。该团队还实施了分析功能，以便更深入地洞察分析自动化的性能，从而识别以前需要人工干预的模式和问题。
在实施过程中，Ensono 整合其自动化内容和最佳实践，构建了一个集中式中心。这有助于清理 AWX 数据和保障执行数据库直接迁移的能力。这些要素为构建统一的企业自动化平台奠定了基础。依托 Red Hat 实践社区的理念，Ensono 促进了团队之间的知识共享，并借助创建共享的最佳实践大大提高了效率。
自从成功简化自动化环境以来，Ensono 简化了整合，减少了基础架构蔓延问题，缩短了发布周期，并提高了整个平台的一致性。提高可扩展性和效率节省了大量时间，Ensono 的支持团队将能够将重点从管理自动化软件转移到为客户构建新的自动化流程并提供更多价值。
仅仅一年后，公司就利用新解决方案完成了 2800 万项任务，处理了超过 158,000 个作业，优化了自动化基础架构部署，提高了客户事件响应和解决能力。这直接意味着 Ensono 客户的应用程序可用性更高、应用程序性能更强。得益于新整合的自动化环境，Ensono 的开发人员还节省了约 10 万多个工时。
在其自动化之旅的下一阶段，该公司计划使用 IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed 来定制模型，标准化上游和下游系统之间的交互，并完成开发人员积压的工作。
凭借自动化平台转型的成功以及未来变革的机遇，自动化和创新领域的领导者 Ensono 将继续提供卓越的客户体验。
Ensono 是美国一家专业技术顾问和托管服务提供商。自 2016 年成立以来，该公司已发展成为一家领先的 IT 服务提供商，在英国、德国、波兰、印度和新加坡拥有多个数据和交付中心。Ensono 目前为 300 多家客户提供服务，其中包括财富 50 强公司，在云原生应用、大型机现代化和人工智能驱动的自动化方面拥有丰富的专业知识。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。