隆重推出 IBM watsonx Code Assistant for i

由于 IBM i 的可靠性、性能和低拥有成本，全球组织都依赖 IBM i 来运行业务关键型应用程序。近年来，IBM i 应用程序的现代化对于保持竞争力、增强安全性和提高运营效率，已成为快速推进数字化转型之旅的关键。

然而，现代化工作面临着技术债务、现有代码的复杂性以及中断关键业务运营的风险等挑战。RPG 是 IBM i 上最常用的编程语言，找到熟练的 RPG 开发人员变得越来越困难。克服这些挑战需要制定一个整体战略，将有效使用生成式 AI 辅助工具与周密的规划相结合。这种方法对于成功克服障碍和实现现代化目标至关重要。

IBM 即将隆重推出 IBM watsonx Code Assistant for i，这是一款专为加速 IBM i 应用程序现代化而打造的智能编程助手。预计该产品将通过 AI 赋能显著提升开发效率，它直接在集成开发环境 (IDE) 中提供智能支持，加速 RPG 语言的现代化改造进程。

目前为个人预览版，它能够提供上下文感知 RPG 代码解释。后续的增强功能预计将包括代码生成、单元测试用例创建和转换功能。

IBM watsonx Code Assistant for i 结合了生成式 AI 和高级自动化的强大功能，并简化了编码并提高了工作效率，让不同体验水平的开发者都能高效交付高质量的代码。

IBM watsonx Code for Assistant for i 建立在旗舰 IBM Granite 代码模型上，该模型针对 RPG 和 IBM i 进行了优化微调。这有助于提供卓越的上下文代码解释并提供高代码质量。

IBM watsonx Code for Assistant for i 将提供云、本地和混合部署等灵活的部署选项。它旨在降低学习曲线并提高新手和有经验的程序员的工作效率，使其成为 IBM i 现代化的明智选择。

您准备好体验 IBM i 版生成式 AI 编程助手的强大功能了吗？抢先体验 IBM watsonx Code Assistant for i。

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