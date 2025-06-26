任何持续更新代码的组织都需要实施回归测试方法。代码更新如此普遍，以至于无法获得准确的总量统计。

但由于人工智能 (AI) 和持续集成/持续交付 (CI/CD) 管道等技术，许多企业正不断提高代码变更频率，部分企业甚至每日更新。这意味着回归测试需求正在持续累积。

回归测试占据中心地位的一个关键领域是质量保证 (QA) 工作时期。回归测试和 QA 团队的使命非常相似，即优化用户体验并提供高质量的数据和最安全的软件。

唯一的区别在于每种方式对整体情况的关注程度。回归测试使用更精确的范围来重点关注最近所做的更改，而质量保证 (QA) 则评估整个系统及其运作。