单元测试涉及隔离单元，以便在将单元与应用程序的其他部分集成之前确认功能。

单元测试 框架 提供了短期和长期的优点。短期内，单元测试通过允许 自动化 测试 促进更快的开发过程。从长期来看，单元测试能够降低劳动力成本，因为在 软件开发生命周期 (SDLC) 后期需要进行的 调试工作会减少，而那时的调试成本往往要高得多。

需要较少调试的原因是单元测试支持增强的代码质量。单元测试鼓励提前和警惕地检测错误，所有这些都发生在开发过程的早期阶段。通过专注于单个单元，测试人员可以专注于“运行单元”，即正在评估的代码片段或代码行。

最终效果是构建了一个更强大的代码库，其中代码更改在软件测试期间被定义并安全地进行，从而取代了可能仍然存在的早期和过时的 旧版代码 。

在所有类型的测试中，单元测试可以被认为是“左移”规则最纯粹的例子。左移测试方法的目标是，根据从左到右顺序移动的设想项目时间表，将软件测试的某些部分转移到 SDLC 中的更早位置。

。因此，如果测试人员对源代码的最小部分进行操作，这就是在项目最基本的层面上工作，将其置于项目时间线的最左侧。 事实上，单元测试可以是左移的，在进行任何实际的软件工程之前就开始了。单元测试的一个方面是，它促使软件开发人员在早期设计阶段考虑潜在的单元问题，并在心理上解决这些问题。