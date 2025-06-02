单元测试是一种用于评估软件的测试驱动开发 (TDD) 方法，专注于评估软件的单个组件或代码单元，即可能的最小增量。
单元测试涉及隔离单元，以便在将单元与应用程序的其他部分集成之前确认功能。
单元测试 框架 提供了短期和长期的优点。短期内，单元测试通过允许 自动化 测试 促进更快的开发过程。从长期来看，单元测试能够降低劳动力成本，因为在 软件开发生命周期 (SDLC) 后期需要进行的 调试工作会减少，而那时的调试成本往往要高得多。
需要较少调试的原因是单元测试支持增强的代码质量。单元测试鼓励提前和警惕地检测错误，所有这些都发生在开发过程的早期阶段。通过专注于单个单元，测试人员可以专注于“运行单元”，即正在评估的代码片段或代码行。
最终效果是构建了一个更强大的代码库，其中代码更改在软件测试期间被定义并安全地进行，从而取代了可能仍然存在的早期和过时的 旧版代码 。
在所有类型的测试中，单元测试可以被认为是“左移”规则最纯粹的例子。左移测试方法的目标是，根据从左到右顺序移动的设想项目时间表，将软件测试的某些部分转移到 SDLC 中的更早位置。
。因此，如果测试人员对源代码的最小部分进行操作，这就是在项目最基本的层面上工作，将其置于项目时间线的最左侧。 事实上，单元测试可以是左移的，在进行任何实际的软件工程之前就开始了。单元测试的一个方面是，它促使软件开发人员在早期设计阶段考虑潜在的单元问题，并在心理上解决这些问题。
在软件测试领域，有几种类型的测试似乎共享某些属性和功能。
例如，很容易理解为什么单元测试和简单测试之间偶尔会出现混淆。从字面上看，这两个术语似乎有相似的含义，我们知道单元测试专注于代码的简单部分。但尽管单元测试局限于测试代码的基本部分，简单测试——尽管名称如此——可能相当广泛和复杂。
简单测试也可用于各种目的，例如集成测试（查看组件如何协同工作的情况）。简单测试甚至可用于进行端到端测试（以衡量总体系统性能）。两者的主要区别在于测试环境不同。单元测试力求在隔离状态下测试代码，而简单测试可能不一定如此。
幸运的是，其他测试类型的模糊性要小得多。例如，验收测试分析整个软件系统及其在满足业务期望和用户需求方面的有效性。验收测试发生在 SDLC 的后期，紧接着回归测试（确保代码更改不会导致功能错误）之后和系统部署之前。
通常，单元测试与其他测试类型之间最显著的区别在于它们在 SDLC 中的位置。单元测试需要在生命周期的早期发生。另一个关键区别涉及代码是否被单独检查。
单元测试有五个广泛认可的步骤，必须按顺序处理。
在这里，测试人员选择要分析的单元测试代码，这可能是一个函数、类或方法。
下一步是选择要实施的测试类型，无论是手动测试还是通过众多可能的框架之一进行的自动化单元测试。
在实际进行单元测试之前，测试人员需要确保测试环境满足执行测试的所有要求，包括测试数据、依赖项和模拟对象。此时，使用集成开发环境 (IDE) 至关重要。
IDE 是一款软件应用程序，可以被视为一种多用途瑞士军刀，包含编写、构建、测试和调试代码所需的所有工具。IDE 促进单元测试的创建和执行。
测试人员选择一个单元测试框架并编写要使用的测试用例。在开发和执行测试期间，编译器将用编程语言编写的测试转换为可执行代码。在进行测试用例后，测试人员确认测试结果。
最后，还剩下一个后续步骤。如果任何测试用例失败，测试人员需要调试代码并确认其根本原因。然后，测试人员应该修复问题。之后，测试人员需要再次运行单元测试，以确保代码中的所有错误均已修复。
当开发人员编写和运行测试时，他们有各种测试工具可供选择，具体取决于特定需求：
正如这些战略所说明的那样，单元测试代表了一种深入参与和动手的测试方法。
重要的是要看到尽可能多地测试和评估代码的关键部分。虽然测试 100% 的代码并不总是可行的，但您仍然应该争取一个相对较高的测试覆盖率，例如 70-80% 的范围。测试的频率也应该增加，以支持持续测试。
模拟和桩对于正确隔离测试环境至关重要。模拟最好被描述为测试替身，允许测试人员在更大的隔离环境中检查对象的可能行为。桩允许测试人员看到隔离的测试替身将如何与外部依赖项（如组件）交互。
使用持续整合/持续交付 (CI/CD) 管道是测试过程的关键，因为它们可以自动化测试功能。通过运行 CI/CD 管道，每当有任何代码更改时，都会运行自动化的单元测试。
边缘情况反映了在单元的边界或操作参数处发生的极端使用模式。正因为如此，边缘情况有助于识别可能不会立即显现的错误。这些错误的示例包括越界数组访问，即用于逐项列出的索引超出该索引的允许值。在这些情况下，通常需要重构代码——在保持其现有功能的同时重新构建代码。
与所有计算一样，人工智能 (AI)为单元测试带来了强大的新速度和其他优点。以下是一些示例，说明 AI 现在如何彻底改变单元测试：
