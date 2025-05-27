在软件开发中过程中存在多种软件测试类型。每种测试方法都从略有差异的角度出发。功能测试最贴近用户体验概念，其核心关注点是：软件特性是否按预期且符合规定需求正常运行？

作为软件开发生命周期的一部分，软件质量通常需要从多维度进行评估。在功能测试方面，测试人员需要验证基础功能，并确认软件功能是否有效支撑业务需求。涉及的测试执行过程让开发运维团队能够将实际测试结果与预期结果进行比对。

测试是开发过程的重要组成部分，而功能测试让质量保证团队能够在事实发生前进行质量验证，为其清晰展示工作流在真实启动时的可能运行状态。