集成测试的概念引发了几个问题。第一个问题是是否需要集成测试。这个问题的答案至少部分取决于相关公司。与公众互动有限的小型组织可以不进行集成测试。

然而，对于任何与公众广泛合作的公司来说，集成测试变得越来越重要。如果是一家需要发布新软件应用程序和工具的科技公司，集成测试就更为重要。

有句谚语说，一个人永远不会有第二次机会给人留下良好的第一印象。同样的理念也适用于当代公司。他们中的大多数都在拼命地吸引用户，将他们转变为常规订阅者或消费者，并与他们保持成功且有利可图的持续关系。此类公司在推出重磅新程序或应用时不能犯太多错误。

从安装到与其他程序和系统交互的方式，消费者希望相关技术能够像宣传的那样运作。因此，对于许多组织来说，集成测试是开展业务的必要步骤。

简而言之，集成测试的目标是确保各个部分和系统能够可靠地协同工作。但从公关角度来看，集成测试的另一目标在于助力维护组织在当今商业环境中作为一家有能力可靠开展业务的负责任企业的形象。