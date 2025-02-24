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集成测试是一种软件测试方法，通过连接各种应用程序组件或模块并进行测试，以评估它们的协同工作效果。集成测试旨在帮助确保这些组装的部件能够成功地相互通信并交互。
集成测试的概念引发了几个问题。第一个问题是是否需要集成测试。这个问题的答案至少部分取决于相关公司。与公众互动有限的小型组织可以不进行集成测试。
然而，对于任何与公众广泛合作的公司来说，集成测试变得越来越重要。如果是一家需要发布新软件应用程序和工具的科技公司，集成测试就更为重要。
有句谚语说，一个人永远不会有第二次机会给人留下良好的第一印象。同样的理念也适用于当代公司。他们中的大多数都在拼命地吸引用户，将他们转变为常规订阅者或消费者，并与他们保持成功且有利可图的持续关系。此类公司在推出重磅新程序或应用时不能犯太多错误。
从安装到与其他程序和系统交互的方式，消费者希望相关技术能够像宣传的那样运作。因此，对于许多组织来说，集成测试是开展业务的必要步骤。
简而言之，集成测试的目标是确保各个部分和系统能够可靠地协同工作。但从公关角度来看，集成测试的另一目标在于助力维护组织在当今商业环境中作为一家有能力可靠开展业务的负责任企业的形象。
集成测试这个术语是随着时间的推移而发展的，用于描述某些瀑布式方法。早期，软件模块和相关项目是在“真空”中创建的，这样 QA 团队就需要单独测试代码库的各个组成部分，并在将其引入软件系统之前分析这些测试结果，因此需要完成大量繁琐的工作。
集成测试是通过创建和评估测试用例来完成的。第一阶段涉及成功识别集成点，即应用程序中不同模块交互的区域。当整合点建立后，测试用例就围绕它们设计。这些测试用例是为了展示整合点是如何根据各种输入场景、真实情况和预期结果运作的。
借助从测试覆盖率中收集到的数据，项目利益相关方能够对代码库（所有项目数据都存储于此）做出必要调整。
集成测试中使用的测试用例可帮助开发人员集中精力于几个特定的操作领域：
数据在系统中流转，从源头移动至目的地。这些信息在经过不同的处理步骤和组件时，会得到相应处理。这种数据移动的过程被称为“数据流”。
关键问题：数据在组件之间的流转情况如何？是否存在需要识别并纠正的潜在阻碍？
正如大多数高效团队都需要领导力一样，在软件组件之间也存在一种“更高层次的协调机制”，它引导着软件组件之间的顺畅运行与交互。这种管理过程被称为“接口协调”。
关键问题：模块之间现有接口的适配过程中，是否存在可预见的问题？换言之，这些接口是否匹配良好？
通信协议决定设备分享数据的方式。这些协议制定了数据传输规则，并确定了信息的结构。通信协议还指定了系统在出现错误时应如何进行自我纠正。
关键问题：集成测试能否揭示各个单元之间的同步问题？应采取哪些措施来帮助确保数据传输安全？
集成测试的另一个增加其整体复杂性的方面涉及依赖关系，即模块和/或组件之间存在的关系。典型的依赖关系要求一个组件要发挥作用，相关组件必须首先按需求运行。在试图理清程序执行过程中可能出现的问题时，必须考虑这些依赖关系。
执行集成测试时执行的单个测试步骤有一个标准顺序，因为这样的有序顺序为开发人员提供了一种以结构化方式系统评估不同代码片段的方法。测试顺序通常从检查最简单的单个组件开始，在低级模块中的错误对运营造成负面影响之前将之纠正。然后，测试将移动到更复杂的集成领域并评估其性能。
除了尽早发现漏洞之外，常规测试流程采用逻辑推进的方式，模拟代码的数据流，确保以正确的顺序对组件交互进行测试。此外，测试流程会为针对低层级模块、重要性较低的测试分配较低优先级，让开发人员能够将精力集中在最关键的操作上。
在传统的测试顺序中，测试格式按以下顺序检查：
集成测试并非这一标准流程中的初始测试步骤。集成测试之所以在流程中处于当前阶段，是因为各个组件之间的交互测试已通过单元测试完成。接下来的系统测试阶段，会将测试的规模范围进一步扩大，让测试人员从更宏观的视角审视整个系统以及各部分协同工作的效果。
集成测试技术种类繁多，但以下几种是最常用于评估软件系统的。
自上而下的方法是增量集成测试的两种主要类型之一。它侧重于主模块及其工作，然后评估子模块和子例程。这种方法最强大的特性之一是它可以在流程早期使用，甚至在较低级别模块被完全识别之前。测试人员可以使用占位符（称为“桩”）来替代底层模块。
集成测试的另一个主要示例是自下而上的集成测试，它会切换集成测试序列的顺序。在自下而上的方法中，子模块和子例程是首先被评估的。然后，这种方法继续测试主模块。正如自上而下的测试在需要时使用桩作为占位符一样，自下而上的集成测试使用称为驱动模块的临时模块来替代尚未确定的高级组件。
混合集成（有时也称为“三明治集成”）结合了自顶向下和自底向上两种方法。混合集成的主要优势在于它克服了自顶向下和自底向上测试（这两种方法间接相反）所受到的强制过程顺序限制。采用混合集成时，测试可以根据用户需求，从主模块开始，也可以从子模块和子例程开始。
进行集成测试的另一个关键方法是大爆炸集成测试。在这种方法中，系统中的所有单个单元、组件和模块都会同时进行集成和测试，就好像它是一个单元一样。当系统与其所有部件一起工作时，大爆炸测试可以提供快速答案。
然而，这种测试形式存在局限性。如果测试过程显示系统未能按预期运行，大爆炸集成测试将无法揭示具体是哪些独立部分未能协同工作。
以下是一些流行的集成测试方法。由于这些方法都有可能成为软件公司根据自身需求采用的正确方法，因此以下按字母顺序列出：
同样地，这个细分市场中有众多集成测试工具和框架。以下是一些最受欢迎的：
无论是需要进行前端还是后端的评估与修复，集成测试都提供了一种手段，用于评估当前对企业实现高效运营和最大化盈利能力至关重要的连接是否成功。
如前所述，由于软件创建者致力于为每种可能的需求和所有相关配置确定和开发集成测试方法，因此存在相当多的不同集成测试方法。它正在发挥作用，因为大多数软件开发公司都了解此类测试的必要性。据估计，约有 70% 从事 DevOps 工作的企业已经在使用某种形式的集成测试。
那么，哪种集成工具适合您的业务？多亏了一个接受度高的市场，您很可能可以找到适合您公司需求的市场。为了弄清楚这些需求是什么，我们建议大家回想一句更著名的老话：“认识你自己”。即使对于后现代世界来说，这句谚语仍然是有用的建议。
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