企业在实现旧版代码的现代化时通常有 3 个选择：重构、迁移或重写。他们也可以将这些方法中的任何一种结合起来。决定走哪条路需要软件工程团队和业务领导团队的共同参与。

代码重构会改变源代码的内部结构，而不修改其外部行为或影响其功能。这些细微的更改不太可能引入错误，但能生成更易于维护且清晰、简洁的代码。

对于旧版代码，团队可以从每个模块的细微修改入手，包括重命名变量、删除重复或未使用的方法以及标准化格式。然后，他们可以执行更多基于逻辑的重构任务，例如将大型方法分解为较小的方法、简化复杂条件以及在函数之间移动功能，以减少其依赖性并增强内聚性。

迁移是实现旧版代码现代化的另一种途径。这需要将全部或部分代码迁移到更新的平台或技术堆栈，例如从单片架构过渡到微服务或从本地迁移到云。重点是要检查与平台或技术堆栈的兼容性，并确认供应商是否在迁移过程中提供任何支持。

重写旧版代码往往是最后的选择，因为这涉及创建全新代码来取代旧代码。这本身就是一个新项目，是一项艰巨的任务，可能需要一个单独的开发团队来处理。

对于庞大的旧版代码库来说，迁移和重写都是艰巨的任务，因此团队可以考虑采用“绞杀榕”战略。3绞杀榕生长于树木表面的高处，其根系一直延伸到地面，慢慢地将寄生树木包裹在收缩状格栅中，最终使其枯萎。

就旧版系统而言，团队可以逐步迁移或重写微小的代码片段，直至整个代码库切换到现代框架或使用当前编程语言进行开发。但是，团队必须构建过渡架构，确保现有代码和新代码能够共存。一旦迁移或重写工作完成，这一过渡架构就将停用。3