主页 Think Page Title 流程图 什么是流程图？
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带有象形图、饼图、项目符号列表和各种形状的数据流插图

发布日期：2021 年 6 月 26 日
撰稿人：Ivan Belcic、Cole Stryker
什么是流程图？

流程图是一种展示过程、工作流、计算机程序或系统的各阶段的图表。流程图由线条连接的形状组成，表示逐步的过程，旨在帮助决策、减少歧义并改进工作流程

流程图（也称为流程图解）是复杂流程的可视化表示形式，以便使其更易于访问。项目经理使用流程图作为模板来简化他们监督的团队的工作流程。工业工程师使用它们来展示复杂设施的运行情况。软件开发人员则通过创建流程图来规划他们创建的计算机软件和算法中的逻辑步骤。
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流程图的用途是什么？

随着流程图类型的多样化，几乎每个行业都在使用它们，流程图已成为不可或缺的文档。人们使用流程图来可视化、设计和记录各种流程和程序。

流程图可以帮助完成以下任务：

  • 记录过程或程序

  • 头脑风暴想法

  • 业务流程管理 (BPM) 和 业务流程分析 (BPA)

  • 提高清晰度并改善同事和团队之间的沟通

  • 概述决策流程

  • 理清组织的汇报结构

  • 优化过程或工作流程

  • 解释过程的执行方式
流程图有哪些类型？

尽管所有流程图的基本格式相同，但针对不同场景会有不同的类型。以下是一些当前常用的流程图类型示例。

 

  • 程序流程图是软件和计算机程序的蓝图，旨在确定其所遵循的逻辑结构。在开始编写代码前，程序员通常会创建程序流程图，以便全面了解程序的工作原理。工程师在分析和调试程序时也可以参考程序流程图。
  • 系统流程图管理系统中的基本事件顺序，无论是餐厅厨房的食物准备，还是灾难响应方案，亦或是电子商务平台的用户留存措施。
  • 工作流程图详细描述了启动和完成业务流程的过程。它们帮助团队和组织明确各个环节的负责人，这在项目管理中十分重要，可用于优化工作流程并消除瓶颈。与数据驱动的过程模型相比，工作流程图更具主观性和定性特点。
  • 决策流程图展示了决策过程的各个阶段和结果。初始决策会引导出多个后续选择，直到该过程以多个结果之一中结束。决策流程图由于其分支结构也被称为决策树
  • 数据流程图 (DFD) 以图表方式显示流程、网络或系统中的信息流。数据流程图最适合用于静态系统（例如客户订单接收流程），但在表示数据工程师创建的实时数据流时可能会有所局限。
  • 过程流程图 (PFD) 展示了化学和工艺工程设施的运行情况。工业工程师可以通过 PFD 了解工厂中主要设备之间的相互关系，编写培训文档，并优化各设施的操作流程。
  • 泳道图展示了每个工作流程阶段的负责人。借鉴游泳池的泳道设计理念，泳道图将工作流程的步骤按相关团队成员、团队或部门分成独立的行或列进行排列。由于其通常用于展示整个组织的流程，因此泳道图也称为跨职能流程图。
  • 组织结构图 - 通常称为 org 图 - 旨在展示团队、部门或组织的内部结构。最高级成员或利益相关者位于图表的顶部，分支通过组织的报告层次结构向下延伸。

 
常用流程图符号和组件 流程线

表示流程图的进展情况。流程线将一个流程步骤与下一个流程步骤相连接，并使用箭头展示事件的正确顺序。有些流程图会在某些流程线旁显示文字，以提供额外信息。

 终端

表示流程图的起点或终点。某些流程图有多个起点或终点。终端符号可帮助用户识别流程的开始或结束位置。

 进程

表示流程图中的一个步骤。到达流程步骤时，用户应先执行该步骤，然后继续执行流程图。流程符号是大多数流程图中最常见的符号。

 录取结果

表示在继续流程之前必须做出决策。菱形决策点通常有多条流程线从中引出，用户根据自己的决策选择相应的流程线。大多数决策点都是二元选择，如“是”或“否”或者“真”或“假”。

 输入/输出（数据）

表示数据的输入或输出。此平行四边形符号表示外部数据将在何处引入流程或从流程中发送到其他位置。

 存储的数据

表示数据在流程中的存储位置。圆柱形符号通常代表某种类型的数据库，例如数据仓库数据湖

 文档

表示文档的接收或生成（输入或输出）。输入可能是到货单、电子邮件或客户订单，而输出可能要求创建报告或演示文稿。

 多文档

与文档符号类似，但它表示流程同一阶段中输入或输出多个文档。

 预定义流程

表示在流程图以外的其他地方建立的流程。用户可以在其他地方找到有关该预定义流程的更多信息。

 评论/注释

为所附的流程图步骤提供其他信息或上下文。评论和注释可以帮助流程图用户了解步骤的目的、提供额外指示或解释潜在的障碍。

 页面连接器/参考

在较为复杂的流程图中，页面连接器通常成对使用，以链接原本因距离过远而无法与标准流程线顺利连接的步骤。

 页外连接器/参考

有些复杂的流程图过于庞大，无法放在一页内。该符号表示与流程图中另一页上的某个步骤相连接。

 延迟

表示流程中的有意延迟或等待期间。在带有延迟的流程图中，通常会在延迟符号内或旁边标注延迟的持续时长。

 替代流程

代表标准流程的替代方案。弯曲边缘将替代流程与标准矩形流程符号区分开来。指向替代流程的流程线通常是虚线，而非实线。

 准备工作

表示执行下一步骤前需要进行的额外准备工作。

 显示器

代表流程中信息显示的位置和方式。

 手动输入

强调该步骤必须手动执行的步骤，与流程中其他中能自动化的步骤有所区别。
流程图的发展历史

1921 年，工业工程师 Frank 和 Lillian Gilbreth 首次向美国机械工程师协会 (ASME) 引入了流程图的概念，并提出了他们的流程图。他们的演讲题为《流程图：寻找最佳工作方式的第一步》，为流程图在工作流程优化中的作用奠定了基础。

在整个 20 世纪 30 年代和 40 年代，其他工程师进一步完善了流程图的概念，并提高了其作为工具的有效性。1947 年，ASME 基于 Gilbreth 夫妇的原始成果发布了一套标准化的通用流程图符号。

20 世纪 90 年代出现了统一建模语言 (UML) 活动图 - 使用基于 UML 的专用流程图软件创建的数字流程图。UML 创建于 20 世纪 90 年代，旨在标准化常见的流程图符号。

2005 年，业务流程管理计划 (BPMI) 正式确立了业务流程建模和符号 (BPMN) 的概念。这种通用的建模语言直观地呈现了业务流程，消除了文本描述的歧义。如今，Lucidchart 和 Miro 等在线流程图制作工具已广泛使用，并提供流程图模板，简化了流程图的创建过程。
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