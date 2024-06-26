1921 年，工业工程师 Frank 和 Lillian Gilbreth 首次向美国机械工程师协会 (ASME) 引入了流程图的概念，并提出了他们的流程图。他们的演讲题为《流程图：寻找最佳工作方式的第一步》，为流程图在工作流程优化中的作用奠定了基础。

在整个 20 世纪 30 年代和 40 年代，其他工程师进一步完善了流程图的概念，并提高了其作为工具的有效性。1947 年，ASME 基于 Gilbreth 夫妇的原始成果发布了一套标准化的通用流程图符号。

20 世纪 90 年代出现了统一建模语言 (UML) 活动图 - 使用基于 UML 的专用流程图软件创建的数字流程图。UML 创建于 20 世纪 90 年代，旨在标准化常见的流程图符号。

2005 年，业务流程管理计划 (BPMI) 正式确立了业务流程建模和符号 (BPMN) 的概念。这种通用的建模语言直观地呈现了业务流程，消除了文本描述的歧义。如今，Lucidchart 和 Miro 等在线流程图制作工具已广泛使用，并提供流程图模板，简化了流程图的创建过程。