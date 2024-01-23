Gary Law 和他的同事 Lance Elston 是 Insperity 的业务分析经理，共同管理一个由 20 名业务分析师 (BA) 组成的团队，每名业务分析师都是 Insperity 的 17 名业务线经理/产品负责人与公司应用程序开发团队之间的联络人。业务分析师的工作是帮助确保所有开发团队的最终产品符合产品负责人的业务需求。

Law 和 Elston 认识到，他们的业务分析师虽然精通技术和 Insperity 的敏捷开发实践，但需要对业务流程有更深入的了解。因此，他们制定了一个名为“对业务重新进行业务分析”的计划。“我们是一个敏捷团队，我们的业务分析师每周与业务负责人会面一两次，收集需求。然而，业务分析师并不确切地知道每天执行了哪些业务流程，因此不具备分析所需的洞察力，这使得开发软件变得更加困难。”Law 先生说。

Law 先生表示，Insperity 不正规的工作流程环境有时会导致团队对业务流程的认知零散不完整。“我们的团队对各个环节之间的接触点和接口往往一知半解。”业务流程建模通常仅限于在擦写板上画图，文件记录也是非正式和临时性的。