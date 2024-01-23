借助 IBM® Blueworks Live™，所有利益相关者都可以访问其业务流程的单一准确视图，业务分析师能够全面了解流程问题所在，并确定需要进行哪些改进，以提高效率和加快软件交付。
Gary Law 和他的同事 Lance Elston 是 Insperity 的业务分析经理，共同管理一个由 20 名业务分析师 (BA) 组成的团队，每名业务分析师都是 Insperity 的 17 名业务线经理/产品负责人与公司应用程序开发团队之间的联络人。业务分析师的工作是帮助确保所有开发团队的最终产品符合产品负责人的业务需求。
Law 和 Elston 认识到，他们的业务分析师虽然精通技术和 Insperity 的敏捷开发实践，但需要对业务流程有更深入的了解。因此，他们制定了一个名为“对业务重新进行业务分析”的计划。“我们是一个敏捷团队，我们的业务分析师每周与业务负责人会面一两次，收集需求。然而，业务分析师并不确切地知道每天执行了哪些业务流程，因此不具备分析所需的洞察力，这使得开发软件变得更加困难。”Law 先生说。
Law 先生表示，Insperity 不正规的工作流程环境有时会导致团队对业务流程的认知零散不完整。“我们的团队对各个环节之间的接触点和接口往往一知半解。”业务流程建模通常仅限于在擦写板上画图，文件记录也是非正式和临时性的。
业务分析师需要更全面、更透彻地理解跨业务部门的流程。有时候，一项业务需求可以通过调整流程而不是开发新软件来满足。在适当的情况下，这种替代方案往往能大幅降低成本。为了解决这些问题，Insperity 采用了 IBM Blueworks Live 这款业务流程建模软件，希望能通过优化流程找到最佳解决方案。
Elston 表示：“缺乏对实际业务流程的洞察分析，我们就无法持续地进行评估。我们依赖产品负责人对现有业务流程的理解。”
Law 表示：“IBM Blueworks Live 软件为业务分析师提供了与软件开发人员、敏捷专家和产品负责人协作所需的正确结构和问责机制。团队可以准确掌握当前业务流程的运作情况，并清晰地了解问题所在和需要改进的地方。他们能够更清楚地知道产品负责人想要变更的原因。”
现在，当产品负责人前来接洽时，我们鼓励业务分析师首先使用 IBM Blueworks Live 审查现有流程，以便为所有相关各方提供统一的参考框架。只有业务分析师拥有 Blueworks Live 的编辑权限，全权负责创建流程模型，但产品负责人也担任顾问角色，将他们对业务流程的理解传授给业务分析师。参与业务流程建模的过程，往往会让产品负责人对他们管理的流程有更深入的洞察。
Law 表示：“Blueworks 从获取业务流程知识的角度提供帮助，它让我们的业务分析师先独立梳理业务流程，再邀请产品负责人验证业务分析师的理解是否正确。这种方式让团队能够快速达成共识，提出更精准的问题，并提前发现可能会在软件开发后期造成延误的隐藏陷阱。”
这一切都在于“为什么”。为什么产品所有者要求新软件或软件变更？在对业务需求和业务流程有了清楚、深刻和全面的了解之后，包括业务分析师、产品负责人和开发人员在内的所有利益相关者都能够更加有效、更加快速地找出任何请求背后的根源问题。
Elston 表示：“我们都希望第一次就提供正确的解决方案，大大缩短解决方案的上市时间。正是因为对业务流程有着透彻的理解，我们才能更快交付更具价值的软件。在注重快速交付的敏捷环境中，至关重要的是采用某种方式使业务流程可视化，而不是花费大量时间进行讨论。Blueworks Live 为我们提供了这种能力。我们可以快速查看需求，并准确识别哪部分业务流程会受到影响。”
现在，业务分析师还能在软件交付生命周期的任何阶段以最小的干扰执行业务流程建模。“建立业务流程模型的最佳时机是在项目开始时。然而，这并不是唯一的时机。您可能在没有梳理好当前业务流程的情况下就启动了项目，结果发现团队对流程的某些方面不像您之前想象的那么明了。Blueworks 可以帮助您迅速清晰地规划出那一部分流程，然后继续前进。”
“最重要的是，无论业务分析师、产品负责人还是项目团队，都能获得对产品和流程的前所未有的清晰认识。”
Insperity（ibm.com 外部链接）是一家人力资源 (HR) 和业务绩效解决方案提供商，总部位于德克萨斯州休斯顿。该公司为全美超过 100,000 家企业提供支持，其产品和服务包括人力资本管理、招聘服务、退休服务、员工福利、工资处理、政府合规、人力资源管理、员工培训和发展等。
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