您是否参与过超出预算并错过每个截止日期的软件项目？当然，您参与过，我们都参与过。事实上，如果还没有遇到，您就是幸运儿，我想听听您的意见。

在我软件开发生涯的早期阶段，我了解到从截止日期倒推的重要性。如果一个项目必须在某个日期之前完成，而且测试需要一定的时间，那么我们可以利用这些信息来逆向推导，为我们的这个项目选择一个截止日期。很完美，对吧？

也不尽然。虽然及时构建以进行手动测试可以减轻项目最后几天的一些压力，但仍然有太多的意外。

及时构建 QA 测试在理论上很好，但在实践中一旦发现第一个错误或缺陷，很快就会崩溃。

修复这个缺陷需要多长时间？对时间安排有多大影响？是否会引入新的错误？我们如何确保每次修复都经得起时间验证，在修复第一个问题时切实修复破坏的任何东西？

最终，我一直无法确定分配给 QA 的正确时间。不可避免地，匆忙的修复在最后一刻被合并；我学会了在大型发布后的几周内预留出时间，这样我就可以对我们在疯狂的冲刺中错过（或引入）的所有问题进行分类。

归根结底，问题不在于可用于测试的时间，而在于测试的时机。我需要更早、更频繁地进行测试。我需要左移测试。

如果我们将软件开发过程想象成一条从左到右流动的时间线，那么“左移测试”就变得不言自明了。简单地说，就是在早期阶段进行测试，让团队成员（包括测试人员、开发人员和利益相关者）参与测试策略制定，并在开发生命周期中更频繁地整合针对现有功能和新功能的测试。

