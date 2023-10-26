持续测试是在软件开发生命周期 (SDLC) 的不同阶段纳入自动反馈的过程，有助于提高管理部署的速度和效率。



持续测试是 CI/CD（持续集成/持续交付）流程取得成效的关键驱动因素，通过提高代码质量、避免代价高昂的瓶颈和加快 DevOps 流程，在加快 SDLC 时间表方面发挥着至关重要的作用。

开发实用的 DevOps 方法的基本原则之一，就是在快速交付软件和确保可靠的用户体验之间取得平衡。然而，在每个软件开发阶段（即项目设计、编码、测试、部署和维护）手动获取反馈的传统方式，导致未能充分以及无效利用组织的资源，最终导致集成周期延长和产品更新延迟。

持续测试通过帮助 DevOps 团队“左移”来解决这些低效率问题，在 SDLC 的早期为他们提供有价值的反馈，同时自动化手动测试流程并最大限度地减少人为错误。

持续测试的工作原理是使用自动化工具在生产的各个阶段加载预定义的 QA 脚本。在运行质量保证测试时，这些自动脚本消除了常规人工干预的需要，并按顺序验证源代码的效率，同时确保立即向相关团队提供任何相关反馈。

如果自动测试失败，开发团队会在开发的各个阶段得到通知，这样他们就可以对源代码进行必要的调整，以免影响到处于 SDLC 不同阶段的其他团队。如果自动化测试通过检查，项目将自动传递到 SDLC 的下一阶段，使组织能够创建可持续的交付模型，最大限度地提高生产力并改善部门间协调。

在下面的视频中，Eric Minick 进一步探讨了这个主题：