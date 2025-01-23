AI 集成将 AI 工具、数据库和其他组件关联到 AI 解决方案中。

数据管道，即在组织内组织、存储和移动数据的自动化过程，对于 AI 集成至关重要。数据工程师设计和构建数据管道，以实现高效的数据传输；获得可靠的数据质量，简化数据维护和访问，以实现数据集成和分析。数据流图是有用的工具，可以说明数据在组织中的移动，并且在构建 AI 工具时很有用。

整合还涵盖机器学习 (ML) 模型之间的实时通信和协作，通过 API 将它们与工具链接起来以进行函数调用。

编排平台支持创建 AI 生态系统，将模型在复杂的工作流中链接在一起，以自主完成单个模型无法完成的高级任务。