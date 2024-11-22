什么是数据流图 (DFD)？

20 世纪 70 年代，软件工程师 Larry Constantine 和 Ed Yourdon 在他们的著作《Structured Design》中引入了数据流图。他们没有关注软件过程，而是根据数据在软件系统内的移动方式来制定 DFD。

计算机科学家 Tom DeMarco、Chris Gane 和 Trish Sarson 开发了至今仍在使用的标准化数据流符号和符号，从而帮助普及了 DFD。

最初，数据流图主要用于软件工程。在发现它们在理解和改进业务流程和工作流方面的价值后，业务专业人员开始使用它们。

自 20 世纪 90 年代统一建模语言 (UML) 推出以来，软件程序员不再仅仅依赖数据流图进行软件工程。UML 图提供了复杂的面向对象系统中精密、详细的结构和行为视图。

如今，DFD 主要用作 UML 图和流程图的补充工具，在软件开发期间提供高级系统概览。