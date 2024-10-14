Henry Gantt 是一位 19 世纪的机械工程师和管理顾问，他第一个开发出工作流程图来对任务进行排序并确定优先级。Gantt 与管理科学专家 Frederick Winslow Taylor 合作，开创了工作流程这种新的业务相关科学管理形式。直到今天，Gannt 工作流程图仍在使用中。

这两个人的工作开启了人们对工作流程图更深入的研究，以实现更好的流程和质量管理。