发布日期：2024 年 6 月 24 日
撰稿人：Ivan Belcic、Cole Stryker
工作流程图是以流程图的形式直观地表示业务流程、项目或工作。工作流图使用专用符号和记号来说明完成工作的分步过程。
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创建和使用工作流程图具有众多优点：
工作流程图由标准化的符号、形状或图片组成，可以清楚地说明工作流程的每个步骤。如今，工作流程图软件可以在线使用，使用其中的预制模板可以轻松构建工作流程。这些图表工具通常使用以下符号：
工作流程图最初是为了更好地说明可重复的任务和工作流程而开发的。发展到今天，这些可视化工具可支持组织使用多种类型的工作流程图来满足特定的需求和场景。以下工作流程图示例代表了最常见的实施方式。
工作流程图采用以下两种流程结构之一：线性序列和条件序列。
线性工作流程图是最简单的类型，由简单的分步路径组成，没有其他步骤或路径。
这些更为复杂的工作流程图描述了通过工作流程的不同步骤和路径所需的条件或操作。大多数工作流程图都包含一些条件序列。
Henry Gantt 是一位 19 世纪的机械工程师和管理顾问，他第一个开发出工作流程图来对任务进行排序并确定优先级。Gantt 与管理科学专家 Frederick Winslow Taylor 合作，开创了工作流程这种新的业务相关科学管理形式。直到今天，Gannt 工作流程图仍在使用中。
这两个人的工作开启了人们对工作流程图更深入的研究，以实现更好的流程和质量管理。
任何组织都可以从实施工作流程图中受益。以下是一些包含工作流程图的业务实践管理示例。
工作流程图是许多最流行的业务运营方法的天然搭配：
作为 Gantt 和 Winslow 工作的直接成果，工作流程图发展成了六西格玛操作方法的起点。这个术语来源于统计学家描述流程与完美状态偏差程度的方式，六西格码的缺陷率为 0.00034%。
六西格玛方法使企业能够通过使用通用指标和 5 到 7 个步骤来简化流程、客户互动和体验。工作流程图可以更好地处理这些六西格玛步骤和方法中的任何领域，例如业务流程分析或微调电子商务买家旅程中的步骤。
两个最常见的六西格玛模型是 DMADV（定义、测量、分析、设计、验证）和 DMAIC（定义、测量、分析、改进、控制）。
业务流程重组 (BPR) 是对企业业务流程的全面改革。它使用人工智能 (AI) 驱动的算法和自动化来消除冗余并简化端到端流程。在首次分析组织的业务流程以准备战略业务转型时，工作流程图是一个有价值的起点。
全面质量管理 (TQM) 是通过改善团队成员和管理层之间的沟通来持续、实时地查明和消除制造错误的过程。它力求将责任分散到整个生产过程中。在这里，工作流程图可以精确地指出需要更多关注或澄清的区域。
精益系统 通过减少开销和消除“不增值”活动（即消耗的资源多于其产生的收益的行为或流程），帮助组织简化工作流程。工作流程图有助于确定工作流程中哪些阶段可以避开或与其他阶段合并以提高效率。
约束理论侧重于消除约束（即阻碍工作流程的瓶颈），以优化效率。工作流程图在揭示这些约束方面颇具优势，否则这些限制因素就很难被发现。