发布日期： 2024 年 6 月 25 日
作者： Ivan Belcic、Cole Stryker
BPMN 最初由业务流程管理计划 (BPMI) 开发，是一种用于记录业务流程的精确图形符号。它通过直观地描述完成特定流程所需的业务活动和信息流的顺序，解决了文本流程规范的模糊性问题。近年来，BPMN 越来越多地被称为业务流程模型和记号。
Object Management Group (OMG) 自 2005 年以来一直在维护 BPMN。这一开放式联盟有助于确保业务流程图能够以标准化格式在不同建模工具之间轻松交换。流程建模符号的目标是帮助组织建立模型，以提高效率、解释新情况或获得竞争优势。
BPMN 2.0 是 OMG 流程改进标准“三冠王”的一部分，其他还包括案例管理模型符号 (CMMN) 和决策模型符号 (DMN)。这些标准与软件设计中使用的统一建模语言 (UML) 不同。OMG 的 BPMN 2.0.1 规范已作为国际标准 ISO/IEC 19510:2013 发布。
将洞察转化为行动，并采取后续步骤来利用生成式 AI 的强大功能。本报告探讨了每位 CEO 需要了解的三件事以及他们需要立即去做的三件事。
流程挖掘和 RPA：了解终极自动化强强组合
BPMN 提供了一种通用的业务流程建模语言，所有业务利益相关者，包括创建和改进流程的业务流程分析师、负责实施业务流程的技术开发人员以及监控和管理流程的业务用户，都可以轻松理解。这三者都是优化业务运营的关键利益相关者。
BPMN 规范旨在帮助组织：
通过明确的模型，更快地就当前和未来的流程达成一致。
通过图形化表达方式鼓励利益相关者参与。
通过业务流程重组促进运营分析和改进。
创建流程、案例定义和业务规则库，以培训新员工。
使用通用语言来消除业务分析师、开发人员和其他利益相关者之间的沟通障碍。
通报业务流程自动化工作情况。
协调业务流程外包策略。
此外，BPMN 图表可帮助团队创建运行各种流程所需的可扩展标记语言 (XML) 文档，例如合同审批或月度财务报告提醒。一个相关的 XML 标准是用于 Web 服务的业务流程执行语言 (BPEL)。
BPMN 语言基于流程图和图形符号。用于表示 BPMN 元素的标准符号分为以下几类，以便进行图表绘制：
流对象是定义流程的描述性对象，例如事件、活动和网关。
事件是启动、改变或结束某个流程的触发器。开始事件启动流程，中间事件在流程中发生，结束事件会结束流程。事件可以包括消息、计时器和日期、交易、错误、升级、请求等。
BPMN 将事件描述为包含事件类型特定符号的圆圈。抛出事件会启动流程，而捕获事件则是作为抛出事件的结果而发生的。
网关是决策点，它们要求在进一步推进业务流程之前做出主动选择。网关会显示为菱形；而根据所做具体决定，网关至少会产生两种潜在结果。
排他网关会将工作流向几个互斥的路径之一推进 – 工作流必须只沿着其中一个可用选项前进。它们被描绘成包含一个“X”的菱形。
包容网关也提供了多条前进路径，但这些选项并不互相排斥。它们显示为包含一个圆圈的菱形。
并行网关可在不需要决策的情况下将一个流程分成多个流程。工作流程简单地分为多个同时进行的流程，显示为包含一个加号的菱形。
基于并行事件的网关可将一个工作流程拆分为多个并发路径，以作为触发事件的结果。基于并行事件的网关的符号会将包容网关和并行网关的符号与包含加号的一个菱形组合在一个圆圈中。
复杂网关适用于高度复杂的流程。它们被描绘成包含一个星号的菱形。
连接对象显示为带箭头的线条，用于连接流对象。
序列流按照活动在业务流程中的执行顺序来链接活动。它们以实线绘制，箭头表示事件发生的顺序。默认流是对触发事件的标准响应，而条件流则在满足指定条件时发生。
消息流是指在池（离散部门或其他组）之间流动的通信。它们被描绘成虚线，且在发送者一方有一个圆圈，而在接收者一方则有一个箭头。
关联是指用于将事件、活动和网关与这些流对象的补充信息关联起来的虚线。
泳道是指用于将一组活动与另一组活动相互分开的容器。在 BPMN 标准表示法中，“池”代表流程中的主要参与者。不同的池可能为此流程中涉及的不同公司、部门或客户。池中的泳道会显示某一角色或参与者的对应活动和流，以便定义谁负责某一流程的特定部分。
变更管理要求对组织的工作分工有透彻的了解，这使得泳道图成为 BPMN 的基本特征。
工件提供有关流程的补充信息，例如数据对象、组和注释。数据对象显示活动所需的数据，可以表示数据输入或数据输出。组显示活动的逻辑分组，而注释则提供有关图表某部分正在发生的情况的详细信息。
BPMN 图可以简单也可以复杂，用于描述内部和外部流程。以下是一些图表类型：
IBM Blueworks Live 是基于云的平台，能够改变团队构建和改进业务流程的方式。平台提供独特的协作环境，弥合了流程映射和切实可行的洞察分析之间的差距。
IBM Business Automation Workflow 是构成 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一项关键功能。它统一了信息、流程和用户，帮助您在本地或云端自动执行数字化工作流程。创建能提高生产力的工作流程，改进团队之间的协作，获得新的洞察分析成果，解决问题并促成更好的业务成果。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一组专为任意混合云而构建的模块化集成软件组件。它旨在实现工作自动化并加快业务增长。