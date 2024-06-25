BPMN 最初由业务流程管理计划 (BPMI) 开发，是一种用于记录业务流程的精确图形符号。它通过直观地描述完成特定流程所需的业务活动和信息流的顺序，解决了文本流程规范的模糊性问题。近年来，BPMN 越来越多地被称为业务流程模型和记号。

Object Management Group (OMG) 自 2005 年以来一直在维护 BPMN。这一开放式联盟有助于确保业务流程图能够以标准化格式在不同建模工具之间轻松交换。流程建模符号的目标是帮助组织建立模型，以提高效率、解释新情况或获得竞争优势。

BPMN 2.0 是 OMG 流程改进标准“三冠王”的一部分，其他还包括案例管理模型符号 (CMMN) 和决策模型符号 (DMN)。这些标准与软件设计中使用的统一建模语言 (UML) 不同。OMG 的 BPMN 2.0.1 规范已作为国际标准 ISO/IEC 19510:2013 发布。