业务流程分析 (BPA) 是用于分析业务运营流程的一种方法。它旨在对流程的每个部分进行详尽、多步骤的检查，以便确定当前流程中哪些部分运行良好、哪些部分需要改进以及如何才能最有效地完成必要的改进。业务流程分析方法虽各不相同，但都应用了“优化后的系统能产生更出色的整体业务成果”这一基本原则。
对 BPA 的通常预期是节省更多成本、增加收入和提高业务参与度。例如，您可以使用 BPA 来分析用户参与情况，以及哪里出现下滑、阻滞或意外的低转化率。业务流程分析还可以揭示您的业务运营或政策中有哪些因素导致员工参与度低。
对于业务流程分析 (BPA) 和业务分析 (BA) 之间的区别，可能存在一些混淆。它们是业务流程管理的相关领域，但并不相同。BPA 专注于特定流程分析和业务流程建模。而 BA 则适用于更大的业务运营领域。BA 侧重于其他领域的分析，如财务预测、成本分析、预算、招聘和裁员。
业务流程分析 (BPA) 的首要优势在于优化业务运营的日常功能，使其与您的业务目标和决策在战略上保持一致。
对于中小型企业而言，BPA 可以带来以下改进：
指导业务流程分析 (BPA) 方法的主要理念有两种：
六西格玛方法分为五到七个步骤，目前大多数企业都采用这种方法来分析效率和制约因素。精益六西格玛略有不同，因为它是六西格玛方法和精益哲学的结合。这是一种协作方法，专注于消除那些不能提供明确价值的任务和资源。
当考虑到每个步骤的内在细节时，您就会了解业务流程分析是如何执行的。
一般来说，BPA 遵循这种结构：
如果您最近采用了新技术但利用率不高，或者您业务的某个领域频繁出现人员流动，业务流程分析 (BPA) 是一个有用的工具，可以揭示这些问题的原因，然后设定流程改进措施。
您的业务目标决定了在何处以及如何实施业务流程分析。如果组织将员工和公司范围内的问题解决以及流程改进视为企业文化的核心，那么它就为更高的士气、更低的员工流动率和更佳的客户体验奠定了基础。因此，无论您是非正式地应用业务流程分析工具，还是每季度或每年对流程进行正式审计，它都应该成为业务职能的基本组成部分。
业务流程分析从分析现有流程开始。业务流程图是 BPA 中的常用工具。它是您进行分析的重要视觉资源和参考文档。利用从分析中获得的文档和见解，组织可以创建业务流程改进计划。业务改进计划通常会使用流程图生成新的业务流程模型，并改进流程。
请记住，业务流程分析仅与您的业务运营流程相关。此方法不适用于分析与流程无关的业务领域。业务流程分析是一门独立的学科。它是优化每个业务运营领域的指南。
BPA 的例子包括：
在流程分析中，分析师使用图表来定义输入和输出点、任务序列以及哪些流程是嵌套在主流程下的子流程。
分析人员还会使用软件来绘制和创建工作流程。其中还包括具备以下功能的软件：可自动执行业务流程分析 (BPA)，并可让组织应用端到端流程建模来制定某一流程的开始时间并确定其结束时间。
流程建模和流程图工具是 BPA 不可或缺的一部分。组织使用业务流程模型符号 (BPMN) 图表和供应商、输入、流程、输出、客户 (SIPOC) 模型图表作为两种工作流程解决方案，以实现更好的运营。这些可视化工具是显示流程变化的绝佳方式。例如，它们可以用作“前后对比”的视觉指南来培训员工，或者将每项流程改进与关键业务目标相对应。
此时，您可能想知道：考虑到角色、资源和技能组合，组织中具体由谁负责 BPA？
当然，中小企业的资源是有限的。与外部业务分析顾问合作可能是最可行的途径。
大型企业会雇用业务流程分析师和流程架构师来执行业务流程分析。这两者是类似角色的不同称呼。这两个角色都可能与业务架构师合作，或与高管和部门负责人合作。
此外，业务流程分析依赖于主题专家的专业知识。主题专家可能包括许多员工、利益相关者和顾问，例如分析师、数据科学家、量化分析师、IT、管理员和与流程密切相关的员工。
目前，超自动化被视为企业业务的最高优先事项之一。Gartner 预测，到 2022 年该行业规模将达到 6,000 亿美元（ibm.com 外部链接）。超自动化可稳步减少人工干预，实现响应迅速的全自动化流程（或称智能流程）。
您的组织可能需要考虑某些具体问题，以推动流程自动化：
业务流程分析 (BPA) 能够帮助您的组织制定一个详尽记录和明确规划的路径，以整合自动化流程，并朝着超自动化的目标迈进。例如，从混合型客户聊天机器人支持转向全自动客户聊天机器人支持是服务中心降低成本并通过超自动化优化客户支持的一种方式。
中小型企业如何最有效地开始应用业务流程分析 (BPA)？
首先，锁定对业务影响最大的任务关键型流程。然后，考虑规划一个自动化流程。
其次，在各部门和组织中实现自动化文档和流程文档的标准化。
例如，IT 可以使用 BPA 来规划针对各种角色的软件安全协议流程，从而使组织能够更好地管理新员工入职和规模扩张。
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