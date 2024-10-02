如果您最近采用了新技术但利用率不高，或者您业务的某个领域频繁出现人员流动，业务流程分析 (BPA) 是一个有用的工具，可以揭示这些问题的原因，然后设定流程改进措施。

您的业务目标决定了在何处以及如何实施业务流程分析。如果组织将员工和公司范围内的问题解决以及流程改进视为企业文化的核心，那么它就为更高的士气、更低的员工流动率和更佳的客户体验奠定了基础。因此，无论您是非正式地应用业务流程分析工具，还是每季度或每年对流程进行正式审计，它都应该成为业务职能的基本组成部分。

业务流程分析从分析现有流程开始。业务流程图是 BPA 中的常用工具。它是您进行分析的重要视觉资源和参考文档。利用从分析中获得的文档和见解，组织可以创建业务流程改进计划。业务改进计划通常会使用流程图生成新的业务流程模型，并改进流程。

请记住，业务流程分析仅与您的业务运营流程相关。此方法不适用于分析与流程无关的业务领域。业务流程分析是一门独立的学科。它是优化每个业务运营领域的指南。

BPA 的例子包括：