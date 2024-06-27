事件日志和流程挖掘是重要的业务流程建模工具，是现代业务流程建模技术的基础。

大多数企业 IT 系统都维护事件日志。这些事件日志是自动跟踪系统内状态变化和活动（称为事件）的数字记录。系统内发生的任何事情都可以成为事件。以下是一些常见事件示例：

用户登录。

用户更新记录。

用户提交表单。

信息在系统之间传输。

事件日志既跟踪事件的发生，也跟踪有关这些事件的信息，例如执行活动的设备以及活动花费的时间。在生成流程模型期间，事件日志充当输入。

流程挖掘是将数据挖掘算法应用于所有这些事件日志数据。该算法可识别数据中的趋势，并利用分析结果生成系统内流程的可视化表示。

这种可视化表示就是流程模型。根据建模的目标流程，流程挖掘算法可应用于单个系统、多个系统或整个技术生态系统和部门。