发布日期：2024 年 6 月 27 日
撰稿人：Ivan Belcic、Cole Stryker
流程建模是创建数据驱动型关键业务流程可视化表示的实践。它为组织提供一种通用语言，组织可以用来了解和优化工作流。
如果组织希望从研发投资中获得丰厚回报、以最少的停机时间解决 IT 问题或创建准确的潜在客户资格工作流，则需要客观、全面地了解这些流程。即使是直接参与这些流程的业务用户，也可能对每个步骤的具体情况缺乏完全透明的了解。
业务分析师和其他利益相关者可以通过流程建模，获得业务流程生命周期当前状态的端到端视图。它是一种业务流程管理 (BPM) 技术，可创建数据驱动型工作流可视化。这些流程模型帮助组织记录工作流、揭示关键指标、找出潜在问题并智能地实现流程自动化。
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通过自动化实现提升
算法驱动：流程模型由数据挖掘算法生成，这些算法使用事件日志中包含的数据构建存在的工作流模型。
客观：由于流程模型以定量数据为基础，因此能真正客观地反映实际存在的工作流，并包含关键数据、指标或事件，以便进行更全面的流程分析。
通过创建新帐户创建流程的流程图，软件公司可能会发现大量客户因为注册过程耗时太长而放弃注册流程。模型甚至可以帮助公司确定这些客户注册数量下降发生的具体阶段。
标准化：流程模型通常使用以下两种标准化样式的图形业务流程表示法之一：业务流程建模表示法 (BPMN)（也称为业务流程模型和表示法）或统一建模语言 (UML)。
在这些表示法系统中，某些视觉元素在流程模型中使用时具有普遍公认的含义。无论组织使用 UML 图表还是 BPMN 图表，这些标准化表示方法都允许任何人轻松共享和读取流程模型。这些图表中不同元素的表示方式如下：
箭头表示序列流。
菱形表示决策点或网关。
椭圆形表示流程的起点和终点。
矩形表示工作流中的特定活动。
泳道标识流程中各个组件的归属。
事件日志和流程挖掘是重要的业务流程建模工具，是现代业务流程建模技术的基础。
大多数企业 IT 系统都维护事件日志。这些事件日志是自动跟踪系统内状态变化和活动（称为事件）的数字记录。系统内发生的任何事情都可以成为事件。以下是一些常见事件示例：
用户登录。
用户更新记录。
用户提交表单。
信息在系统之间传输。
事件日志既跟踪事件的发生，也跟踪有关这些事件的信息，例如执行活动的设备以及活动花费的时间。在生成流程模型期间，事件日志充当输入。
流程挖掘是将数据挖掘算法应用于所有这些事件日志数据。该算法可识别数据中的趋势，并利用分析结果生成系统内流程的可视化表示。
这种可视化表示就是流程模型。根据建模的目标流程，流程挖掘算法可应用于单个系统、多个系统或整个技术生态系统和部门。
流程模型为公司工作流提供透明度，使其成为关键的业务流程管理工具。流程模型可以用于任何需要分析业务流程的场景。以下是一些最常见的用例：
单个流程模型可以包含大量工作流数据，允许团队成员从多个角度分析工作流。业务分析师通常使用流程建模来突出这些工作流组件：
流程模型准确反映现有工作流的效率低下问题和冗余，从而简化流程改进机会的识别。工作流优化后，企业可以使用流程建模来实现整个企业的工作流标准化。
模型作为流程应如何发挥作用的模板，有助于确保每个团队和员工都以相同的方式处理相同流程。这将使工作流和整体结果更具可预测性。
流程模型可以避免实施和评估新业务流程的猜测。通过创建新流程模型，业务用户可以实时查看该工作流的执行情况，从而根据需要进行调整以实现流程改进。
流程模型可以帮助公司跟踪资金和资源投资是否产生合适的回报。例如，通过创建标准销售流程模型，组织可以了解销售代表如何使用他们掌握的工具和系统。
事实证明，某种工具在流程步骤中的使用频率可能远远低于预期，在这种情况下，组织可以选择撤回该工具的投资，并将这笔资金用于销售团队在整个流程中使用的解决方案。
流程模型将复杂流程转化为具体的图像，从而简化整个组织内流程的传播和讨论，这对于实现项目管理标准化特别有用。例如，如果一个部门有一个有效的技术问题解决流程，那么企业可以创建该流程的模型，以指导整个组织范围内的实施。
流程建模为企业提供客观的商业智能，支持企业做出更明智的资源分配、流程改进和整体业务战略决策。通过清晰地了解流程，企业团队可以确保工作流始终产生最佳结果。因此，可以降低运营成本，提高收入，进而增强业务成果。
通过流程建模，公司可以：
如果没有流程模型，团队就只能从定性和主观的角度讨论和分析工作流。
因此，团队可能无法准确了解他们的工作流。他们可能会根据误解、假设或不完整的知识做出业务决策。
流程建模可以访问定量工作流数据，包括成功率和错误率，从而可以对业务流程进行更严格的分析。
在实现流程自动化之前，组织需要清楚地了解该流程在现实中如何发挥作用，包括每个决策点依据的业务逻辑。
流程模型阐明工作流的展开方式以及流程内和流程之间的事件、参与者、工具和系统之间的关系。
这种视角有助于团队记录流程本身以及指导流程执行的业务规则。此信息可以简化首次有效实现工作流自动化，然后通过迭代实现持续改进的过程。
流程模型为组织提供一种更简单的方法来识别流程改进的机会。因此，业务流程需要较少的投资来维持，并以较低的成本产生积极成果。