流程改进（有时也称为业务流程改进 (BPI)）是业务流程管理 (BPM) 的一个子学科；BPM 是一种管理方法，旨在了解和控制组织的所有业务流程。BPI 从业者采用流行的流程改进方法，如精益、六西格玛、全球 8-D、全面质量管理、约束理论和Rummler Bache。



流程改进为监督和优化组织工作流提供了一种结构化的方法，带来了许多优点。通过系统分析和完善流程，组织可以消除低效、降低成本并提升生产力。

这种方法可带来更一致、更可靠的结果，最大限度地减少错误并提高质量。流程改进还促进了更高的透明度和问责制，因为它涉及明确定义的角色、责任和性能评估指标。这种清晰度有助于快速识别和解决瓶颈和冗余，从而改善客户体验和更高的盈利能力。

此外，流程改进提升了灵活性和适应性，使组织能够更有效地应对不断变化的市场环境、客户需求和监管要求。它通过创造一种定期审查和改进流程的文化来支持持续改进，从而帮助确保流程与战略目标和不断变化的商业环境保持一致。

这种积极主动的方法有助于保持合规性、降低风险和实现可持续增长。此外，改进的流程可以提高资源利用率，缩短周转时间，从而显著提高客户满意度和竞争优势。