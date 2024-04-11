出版日期：2024 年 4 月 17 日
撰稿人：Matthew Finio 和 Amanda Downie
业务流程重组 (BPR) 是对业务流程的彻底重新设计，旨在显著提升绩效、效率和效益。
业务流程重组 (BPR) 是一种战略管理方法，主要目标是从根本上重新思考并设计核心业务流程，以显著提升绩效和效率。
BPR 的重点在于优化端到端流程和消除冗余。通过对业务流程进行严格审查和重新设计，BPR 能够帮助提升业务效率、效益以及绩效。这些提升改进可以影响业务的方方面面，包括成本、产出、服务、速度和质量等。BPR 并非一次性完成的项目，而是一个持续长期的创新和优化之旅。组织必须不断评估和完善其业务流程，才能适应不断变化的商业环境并保持竞争优势。
各种规模和行业的组织都可以实施 BPR。BPR 旨在简化工作流程，消除不必要的步骤，提高资源利用率，从而优化效率和效益。BPR 意味着对业务流程进行彻底变革，是对组织内现有规范和方法发出挑战。不应将 BPR 与业务流程管理 (BPM) 或业务流程改进 (BPI) 相混淆，后两者更多的是推动渐进式变革。
为实施 BPR，公司首先要分析现有流程以识别不足之处和改进机会。一些技术，如人工智能 (AI) 驱动的流程挖掘技术，可用于分析信息系统，从而获取洞察分析。这种评估分析可提供决策指导，帮助企业确定应如何开展工作，包括考虑采用业务流程外包 (BPO) 和重新定义第三方角色。BPR 旨在从根本上重塑工作方式。其宗旨是，利用 IT 技术实现自动化和集成，以此促进工作流程优化，消除无法创造价值的任务，并重组或替换现有业务流程。
要成功实施 BPR，需要强有力的领导、有效的变革管理以及坚持不懈的持续改进。组织领导者必须大力支持 BPR 计划，并提供必要的资源、支持和指导，以推动实现重要变革。此外，组织必须制定有效的变革管理策略，以化解变革阻力，确保员工在整个过程中积极参并得到大力支持。
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什么是业务流程自动化 (BPA)？
业务流程重组 (BPR) 是 20 世纪 90 年代初提出的一种管理方法，旨在从根本上重新设计业务运营流程以实现业务转型。
1993 年，随着 Michael Hammer 与 James Champy 合著的《企业再造》一书出版，BPR 方法受到广泛关注。Hammer 是美国知名的管理学家和教授，通常被誉为 BPR 方法的创始人之一。同年，Thomas Davenport《流程创新》一书的出版也对 BPR 的研究做出了重要贡献。Davenport 强调了创新流程模型的重要性，以及识别业务流程改进机会的系统性方法。
Ford Motor Company 是最早采用 BPR 的公司之一，该公司于 20 世纪 90 年代实施了业务流程重组计划，目的是简化其汽车生产流程并提高竞争力。通过重组工作流程、减少管理层级以及利用相关技术，Ford 显著节省了成本并大幅提升了运营效率。
在 20 世纪 90 年代，BPR 备受商界关注，但同时也饱受批评。BPR 强调精简员工队伍，因此可能会忽视组织变革中涉及到的人为因素。由于与当时不得人心的裁员和外包趋势存在一定关联，BPR 方法受到负面评价。尽管饱受争议，BPR 仍在不断发展，持续吸收与数字化转型相关的新方法和新技术，以进一步推进业务运营变革和优化。 时至今日，BPR 仍然很有影响力，是推动组织创新和绩效提升的一种有效方法。
实施 BPR 是企业为推动流程变革、提升运营绩效而采取的一种战略决策。组织可能出于以下原因实施 BPR：
组织通常按照以下步骤来实施 BPR，以显著提升绩效、效率和竞争力：
BPR 的第一步便是，让高级管理层和业务流程负责人明确设定目标或预期结果。充分了解流程重组工作所需达到的目标，如缩短交付时间或提高客户满意度。
绘制现有业务流程的现状分析图。收集数据并采访利益相关者对现有工作流程的看法，以确定效率低下的领域、存在的瓶颈以及需要改进的领域。分析绩效指标，全面了解业务流程现状。
在了解现状后，要做的就是确定当前绩效与预期结果之间的差距。 对业务流程进行审查，确认是否所有步骤都是必要的。设置关键绩效指标 (KPI)，以衡量进展情况并发现改进机会。
根据分析结果，按照组织的战略目标定义业务流程的未来状态。设计一个出色的流程图，用以解决已发现的差距并整合创新解决方案。如有必要，请设计新流程。确保为流程的每个步骤指定 KPI，以跟踪表现情况。
按照未来状态流程图实施变更，确保所有利益相关者都了解并接受新流程。请注意依赖关系和资源要求，以成功实施每项变更。持续监控 KPI，通过将变更后的工作流程与原始工作流程进行对比来评估变更带来的影响。
持续评估重新设计的流程的表现情况，并根据需要进行迭代，以进一步提高流程效率和有效性。 征求利益相关者的反馈意见，并根据吸取的经验教训做出相应调整。BPR 是一个反复迭代的过程，持续评估和优化对于长期成功至关重要。
BPR 能够帮助组织大幅提高绩效、竞争力和盈利能力。BPR 可以带来诸多好处，具体包括：
竞争优势：BPR 可以大大提高流程效率、质量管理和客户满意度，从而让组织在行业内享有可持续竞争优势。 通过 BPR 大幅提升效率、质量和客户满意度，组织可在行业内享有可持续竞争优势。
质量改进：BPR 的目的是通过重新设计流程来消除错误和缺陷，从而提高产品和服务质量。 通过流程标准化、实施最佳实践以及整合质量检查，组织可以为客户提供更高质量的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。
缩短上市时间：BPR 通过简化产品开发、生产和交付流程，帮助组织加快新产品和服务的上市速度。通过缩短周期时间和提高敏捷性，组织可以更快地响应市场需求。
提高客户满意度：BPR 的宗旨是根据客户需求重新设计流程，为客户创造价值。通过改善服务交付、提高响应速度和质量，组织可以提高客户忠诚度和客户保留率。
提高效率：BPR 旨在彻底重新设计现有流程，从而简化工作流程、缩短周期时间以及优化资源利用率。通过消除冗余任务和不创造价值的活动，组织可以用更少的资源完成更多工作，从而实现效率提升。
降低成本：通过减少不必要的步骤、自动执行手动任务和改善资源分配，可降低运营成本，为组织节省大量资金。
与战略保持一致：BPR 能够使组织的流程与战略目标和业务目标保持一致。通过重新思考工作方式并专注于能够创造最大价值的活动，组织可以确保有效分配资源来支持其战略优先事项。
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