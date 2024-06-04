BPO 需要与外部服务提供商签订合同，以履行业务功能或流程。BPO 有时被称为信息技术支持的服务 (ITES)，因为在现代世界外包流程通常依赖于 IT。

BPO 最初用于制造业，企业通过将业务任务外包给供应链管理来提高效率。如今，随着公司通过采用新的创新方式来提升客户体验并获得竞争优势，BPO 服务已应用于医疗保健、资产管理、能源、制药、电子商务和其他行业。

一般来说，公司会将非核心业务功能外包（这些任务虽然对业务至关重要，但并不属于其核心价值主张的一部分），这些任务在各个公司和行业中都很类似。其中包括后台职能（内部业务职能），如会计、IT 服务、寻源、采购、质量保证和人力资源管理等。还包括销售、营销或客户支持等前台（面向客户）角色。这些角色也使用诸如聊天机器人等新技术。

传统上，公司将职能外包旨在降低成本、节省时间并提高绩效。这些优势仍然是 BPO 市场的主要驱动力，但数字化转型的趋势让更多公司将目光投向了成本节约策略之外。现在，人们越来越关注获得内部无法获得的技术和专业知识。