LLMOps 在各种应用中均会使用编排功能，例如自然语言生成、机器翻译、决策和聊天机器人。随着组织采用人工智能来构建此类生成式 AI 应用程序，高效的 LLM 编排便显得至关重要。

虽然 LLM 的基础模型很强大，但 LLM 自身可以完成的任务有限。例如，LLM 缺乏实时保留或学习新信息的能力，且难以完成多步骤问题，因为它们可从上下文中保留的内容会受到限制。1此外，在处理不同 LLM 提供商的应用程序编程接口 (API) 时，协调大量 LLM 很快就会变得十分复杂。

LLM 编排框架可通过简化在与语言模型的对话中集成提示工程、API 交互、数据检索和状态管理所涉及的复杂流程来弥补这些限制。2

眼下，新的 LLM 编排框架正在进行开发，且日益受到欢迎。某些 LLM 编排会专门用作配置或数据库框架，而其他编排则会使用 AI 代理来协作完成任务或目标。