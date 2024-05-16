虽然我们能明显看到矢量数据库功能在增强企业基于 AI 的应用程序方面的关注度和采用率正快速增长，但以下优点也凸显出可为采用者带来的业务价值：

速度和性能：矢量数据库使用各种索引技术来实现更快的搜索。矢量索引以及距离计算算法（例如，最近邻搜索）对于在数百万（甚至数十亿）个数据点中搜索相关结果特别有用，并且具备优化后的性能。

可扩展性：矢量数据库可通过水平扩展来存储和管理海量非结构化数据，并在查询需求和数据量上升时保持稳定的性能。

拥有成本：较之从头开始训练基础模型或对其进行微调，矢量数据库是一个极具价值的替代方案。它可降低基础模型推理的成本并加快推理速度。

灵活性：无论您是拥有图像、视频还是其他多维数据，矢量数据库均可应对各种复杂情况。鉴于从语义搜索到对话式 AI 应用程序的多种用例，您可以定制矢量数据库的用法以满足自己的业务与 AI 需求。

LLM 的长期记忆：组织可先从通用模型开始使用，例如 IBM watsonx.ai 的 Granite 系列模型、Meta 的 Llama-2 或 Google 的 Flan 模型，然后在向量数据库中提供自己的数据来增强模型和 AI 应用程序（对检索增强生成至关重要）的输出。

数据管理组件：矢量数据库通常还提供内置功能，以便轻松更新和插入新的非结构化数据。