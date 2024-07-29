不同于采用行和列的传统关系数据库，矢量数据库中的数据点由具有固定维数的矢量来表示。由于矢量数据库使用高维矢量嵌入，因此能够更好地处理非结构化数据集。



数据的本质已发生深刻变化。它不再局限于可轻松存储在传统数据库中的结构化信息。非结构化数据（包括社交媒体帖子、图片、视频、音频剪辑等）同比增长 30% 至 60%。2

关系数据库擅长管理特定格式的结构化和半结构化数据集。将非结构化数据源加载到传统的关系数据库中，以便存储、管理人工智能 (AI) 的数据，并为其做好准备，此过程往往极其费力，尤其当其涉及相似性搜索等新兴生成式用例时。

传统搜索通常使用离散标记或特征（例如关键字、标签或元数据）来表示数据。传统搜索依赖精确匹配来检索相关结果。例如，搜索“智能手机”会返回包含单词“智能手机”一词的结果。

与此相反，矢量搜索将数据表示为密集矢量，即大多数或所有元素都非零的矢量。矢量在连续矢量空间中表示，连续矢量空间是将数据表示为矢量的数学空间。

矢量表示能够实现相似性搜索。例如，“智能手机”的矢量搜索也可能返回“手机”和“移动设备”的结果。

密集矢量的每个维度对应数据的潜在特征或方面。潜在特征 是一种无法直接观察到但可以通过数学模型或算法从数据中推断出来的隐含特征或属性。

潜在特征可以采集数据中隐藏的模式和关系，从而在高维空间中将项目更有意义、更准确地表示为矢量。