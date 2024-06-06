与通常使用关键词搜索的传统搜索相比，矢量搜索依赖于矢量相似性搜索技术，比如 k 最近邻搜索 (knn)，根据某个距离指标检索与查询矢量类似的数据点。矢量捕获数据点之间的语义关系和相似性，从而实现语义搜索，而非简单的关键词搜索。

为了说明传统关键词与矢量搜索之间的区别，我们来看一个示例。假设您正在寻找有关最佳披萨餐厅的信息，并在传统的关键词搜索引擎中搜索“最佳披萨餐厅”。关键词搜索会查找包含“最佳”、“披萨”和“餐厅”这些确切词语的页面，并返回诸如“最佳披萨餐厅”或“我附近的披萨餐厅”等结果。传统的关键词搜索侧重于匹配关键词，而不是理解搜索背后的上下文或意图。

相比之下，在语义矢量搜索中，搜索引擎能够理解查询背后的意图。语义，顾名思义，指与语言中的含义相关，即语义搜索理解查询的含义和上下文。在这种情况下，即使内容中没有使用确切的词语“最佳披萨餐厅要”，它也会寻找评分最高或强烈推荐的披萨店的内容。结果会与上下文更相关，并且可能包括不同地点的好评披萨店的文章或指南。

传统搜索方法通常使用离散的令牌或特征（如关键词、标签或元数据）来表示数据。如上例所示，这些方法依赖精确匹配来检索相关结果。相比之下，矢量搜索将数据表示为连续矢量空间中的密集矢量（其中大多数或所有元素均非零），这是数据以矢量形式表示的数学空间。密集矢量的每个维度对应于数据的潜在特征或方面，即无法直接观察到但可以通过数学模型或算法从数据中推断出的潜在特性或属性。这些潜在特征可以采集数据中隐藏的模式和关系，从而在高维空间中将项目更有意义、更准确地表示为矢量。