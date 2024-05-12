什么是 Elasticsearch？

Elasticsearch（链接位于 ibm.com 外部）是一个基于 Apache Lucene 库的开源搜索和分析引擎。 Elasticsearch 由 Elastic 在 2010 年首次发布，被设计为分布式 Java 解决方案，旨在将全文搜索功能引入到跨多种数据库类型的无模式 JSON 文档中。
Elasticsearch 通过从各种来源获取非结构化数据类型，并以专门的格式存储它们，以优化基于语言的搜索，从而提供极度可扩展的搜索功能。 Elasticsearch 还采用 RESTful API（链接位于 ibm.com 外部）设计，在调用不同数据格式进行可视化处理和分析时，为开发人员提供了难以置信的灵活性。
Apache Lucene（链接位于 ibm.com 外部）是一个完全用 Java 编写的免费开源搜索引擎库。 Lucene 主要因其搜索引擎的实现方式而得到认可。 目前有几个项目可以扩展其功能，包括 Elasticsearch。
Lucene 使用文档作为其搜索和索引的主要单位。 由于 Lucene 将所有文档内容编入索引，并存储到以关键字为中心的数据结构中，因此 Lucene 可以实现超快的搜索响应时间。 Lucene 中所存储内容的来源多种多样，包括网站、文件系统和数据库（如 PostgreSQL ）。
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对于那些希望为企业数据库创建快速可靠的全文搜索解决方案的开发人员来说，Elasticsearch 带来了许多好处；而快速搜索功能也只是 Elasticsearch 所提供的众多功能之一（链接位于 ibm.com 外部）。
Elasticsearch 可以轻松地为您的节点和集群添加更多容量并提高可靠性。 Elasticsearch 可根据您的企业进行扩展，并支持逐个索引的跨集群复制 (CCR)。 这使您的组织能够利用 Elasticsearch 的所有功能，同时减少用户的延迟并确保服务的高可用性。
作为一个开源解决方案，Elasticsearch 具有极强的适应性，非常便于开发人员使用，且支持多种编码语言，包括 Java、Python、.NET、PHP、Plus 等。
Elasticsearch 的另一个重要特性就是它的自动完成功能。 其用户友好型设计使用户可以轻松改进他们的搜索条件，并在输入查询时找到相关结果。
Elasticsearch 最典型的特性之一就是与各种插件和集成的兼容性。 这包括 API 扩展、警报工具、安全插件、数据恢复集成等。 Elasticsearch 易于扩展的功能使其可以轻松适应企业的所有需求，而不会牺牲其核心功能。
Elasticsearch 所具有的速度和灵活性使其成为时间敏感型用例的理想选择。 凭借许多内置功能，可以采用多种方式来使用 Elasticsearch（链接位于 ibm.com 外部），进而支持基础架构监控和安全分析。
在应用性能管理 (APM) 中，查找并正确解决代码中的障碍归根结底就是可靠的搜索。 Elasticsearch 可以关联日志和指标，可以在整个基础架构中为其建立索引，使之便于搜索。 这为开发团队提供了必要的工具，能够解决关键性能问题，避免代价高昂的瓶颈，最大限度地减少前置时间。 而且，由于 Elasticsearch 是开源的，许多开发人员已经创建了有用的方法来最大程度地利用 Elasticsearch 的 APM 功能。
安全信息和事件管理 (SIEM) 是当今数字环境中加强的安全态势的关键组成部分。 利用 Elasticsearch 的速度、规模和分析能力，安全团队可以自动关联数十亿行日志数据，进而查找网络漏洞和潜在的数据泄露。
Elasticsearch 索引支持近乎实时的监控，其强大的搜索功能可帮助 IT 管理员保持整个网络的完全透明，从而能够在出现潜在威胁时快速发现并处理这些威胁。
随着企业开始扩展，您可能就需要跨多个平台、CRM 工具和数据库统一所有内容。 由于其易于部署和直观的界面，Elasticsearch 为跨所有应用和服务的企业搜索功能创建了一个可持续的解决方案。
Elasticsearch 开箱即用的相关性使其高度完善且易于使用，因而成为可供多个团队使用的完美解决方案，包括工程、研发、营销、销售和客户支持团队。
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