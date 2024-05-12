什么是 Elasticsearch？

Elasticsearch 所具有的速度和灵活性使其成为时间敏感型用例的理想选择。 凭借许多内置功能，可以采用多种方式来使用 Elasticsearch（链接位于 ibm.com 外部），进而支持基础架构监控和安全分析。

应用性能管理



在应用性能管理 (APM) 中，查找并正确解决代码中的障碍归根结底就是可靠的搜索。 Elasticsearch 可以关联日志和指标，可以在整个基础架构中为其建立索引，使之便于搜索。 这为开发团队提供了必要的工具，能够解决关键性能问题，避免代价高昂的瓶颈，最大限度地减少前置时间。 而且，由于 Elasticsearch 是开源的，许多开发人员已经创建了有用的方法来最大程度地利用 Elasticsearch 的 APM 功能。

SIEM



安全信息和事件管理 (SIEM) 是当今数字环境中加强的安全态势的关键组成部分。 利用 Elasticsearch 的速度、规模和分析能力，安全团队可以自动关联数十亿行日志数据，进而查找网络漏洞和潜在的数据泄露。

Elasticsearch 索引支持近乎实时的监控，其强大的搜索功能可帮助 IT 管理员保持整个网络的完全透明，从而能够在出现潜在威胁时快速发现并处理这些威胁。

企业搜索



随着企业开始扩展，您可能就需要跨多个平台、CRM 工具和数据库统一所有内容。 由于其易于部署和直观的界面，Elasticsearch 为跨所有应用和服务的企业搜索功能创建了一个可持续的解决方案。

Elasticsearch 开箱即用的相关性使其高度完善且易于使用，因而成为可供多个团队使用的完美解决方案，包括工程、研发、营销、销售和客户支持团队。