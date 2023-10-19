LLMOps 代表“大型语言模型运维”，是指在 AI 模型的整个生命周期中加速 AI 模型开发、部署和管理的专业实践和工作流程。
LLMOps 平台可以提供更高效的图书馆管理，降低运营成本，并减少技术人员的工作量。这些运营包括数据预处理、语言模型训练、监控、微调和部署。与机器学习运维 (MLOps) 一样，LLMOps 建立在数据科学家、DevOps 工程师和 IT 专业人员的协作之上。
LLM（例如 OpenAI 的使用 GPT-4 的 ChatGPT 和 Google 的 BERT）代表了一类新的、更先进的自然语言处理 (NLP) 模型，可以快速回答自然语言问题、提供摘要并遵循复杂的指令。
LLMOps 平台将数据科学和软件工程带入协作环境，用于数据探索、实时实验跟踪、提示工程以及模型和管道管理。LLMOps 自动执行机器学习生命周期中的操作和监控任务。
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由于 LLMOps 属于机器学习运维的范围，因此它可能会被忽视，甚至被称为“用于 LLM 的 MLOps”，但 LLMOps 应单独考虑，因为它专门专注于简化 LLM 开发。以下是机器学习 (ML) 工作流和要求随 LLM 而具体变化的两种方式。
此外，LLMOps 平台可以提供典型的 MLOps 功能：
LLMOps 可以为各种任务提高效率，包括：
LLMOps 的主要优点可以分为三大类：效率、降低风险和可扩展性。
高效率
从团队协作开始，LLMOps 可帮助您的团队以多种方式实现事半功倍。当数据科学家、ML 工程师、DevOps 和利益相关者能在统一平台上更快地开展协作时，即可实现沟通和洞察分享以及模型开发和部署，从而加快交付。
可通过优化模型训练、选择合适的架构以及使用模型修剪和量化等技术来降低计算成本。LLMOps 可以帮助确保访问合适的硬件资源（例如 GPU），以实现高效的微调、监控和优化资源使用情况。此外，当 LLMOps 推广强大的数据管理实践时，可以简化数据管理，以帮助确保获取、清理和用于训练的高质量数据集。
可对超参数（其中包括学习率和批量大小）进行改进，以提供最佳性能；而与 DataOps 相集成则可促进从引入到模型部署的顺畅数据流，并支持数据驱动式决策。
通过自动执行重复任务和实现快速实验，可加快迭代与反馈回路。通过使用模型管理，LLMOps 可简化大型语言模型从开始到完成的各项流程，从而帮助确保以最佳方式来创建、训练、评估和部署模型。
使用高质量且与领域相关的训练数据可提高模型性能。此外，在持续监控和更新模型时，LLMOps 可确保最佳性能。您可加快模型与管道开发，以交付更高质量的模型并更快将 LLM 部署到生产环境中。
减轻风险
您可以使用先进的企业级 LMOps 来优先保护敏感信息，以便帮助防止出现漏洞和未经授权的访问，从而提高安全性和隐私性。透明度以及针对监管要求的更快响应有助于确保更好地遵守您的组织或行业的相关政策。
可扩展性
LLMOP 可更轻松地实现数据的可扩展性和管理，而当需要监督、控制、管理和监控数千个模型以实现持续集成、持续交付和持续部署时，此特性便显得至关重要。LLMOps 可通过改善模型延迟来实现此目标；通过优化模型延迟，可提供响应度更高的用户体验。
在持续集成、交付和部署环境中，通过模型监控可以简化可扩展性。LLM 管道可以鼓励协作、减少冲突并加快发布周期。LLM 管道的可重复性可以使数据团队之间的协作更加紧密，从而减少与 DevOps 和 IT 的冲突，并加快发布速度。
即使工作负载有所波动，也能顺利管理。LLMOps 可以并发处理大量请求，这对于企业应用程序尤其重要。
为了使操作更加顺利，请牢记以下建议。
社区参与：参与开源社区，了解最新进展和最佳实践。变化来得很快。
计算资源管理：LLM 训练涉及对大型数据集的大量计算。专用 GPU 可以实现更快的操作，并加速数据并行操作。
持续的模型监控和维护：监控工具可以检测模型性能随时间推移的漂移情况。使用模型输出的真实世界反馈，可以完善和重新训练模型。
数据管理：选择合适的软件来处理大数据量，从而确保在整个 LLM 生命周期中高效进行数据恢复。通过数据版本控制来跟踪数据变更和开发情况。利用传输加密和访问控制措施来保护数据。自动执行数据收集、清理和预处理，从而提供稳定的高质量数据流。确保对数据集进行版本控制，以实现不同数据集版本之间的无缝转换。
数据准备和提示工程：定期转换、汇总和删除重复数据。确保数据可见且可在数据团队之间共享。
部署：为提高成本效益，可针对特定任务定制预训练模型。NVIDIA TensorRT 和 ONNX Runtime 等平台提供深度学习优化工具。
灾难恢复和冗余：定期备份模型、数据和配置，以防灾难发生。借助冗余，您可以处理系统故障而不影响模型可用性。
合乎道德的模型开发：预测、发现并纠正训练数据和模型输出中可能会扭曲输出的偏差。
人类反馈：基于人类反馈的强化学习 (RLHF) 可以改进 LLM 训练。由于 LLM 任务通常是开放式的，最终用户的反馈对于评估 LLM 的性能至关重要。
LLM 链或管道：在 LangChain 或 Llama Index 等框架的推动下，您可以链接多个 LLM 调用或外部系统交互，以实现回答用户问题等复杂任务。
模型监控：创建模型和管道沿袭以及版本的跟踪机制，帮助确保对工件和转换进行高效的生命周期管理。
模型训练：使用分布式训练来管理 LLM 中的庞大数据和参数规模。定期利用新数据对模型进行微调，使其保持最新和有效。
模型安全：经常检查模型是否存在漏洞，并定期进行安全审计和检验。
隐私与合规性：通过定期合规性检查，验证操作是否遵守 GDPR 和 CCPA 等法规。随着 AI 和 LLM 成为新闻热点，它们将受到严格审查。
提示工程：指令跟踪模型可以跟踪复杂的提示和指令。正确设置这些提示模板对于准确可靠的响应至关重要，并减少模型幻觉或提示黑客的机会。