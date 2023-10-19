LLMOps 的主要优点可以分为三大类：效率、降低风险和可扩展性。

高效率

从团队协作开始，LLMOps 可帮助您的团队以多种方式实现事半功倍。当数据科学家、ML 工程师、DevOps 和利益相关者能在统一平台上更快地开展协作时，即可实现沟通和洞察分享以及模型开发和部署，从而加快交付。

可通过优化模型训练、选择合适的架构以及使用模型修剪和量化等技术来降低计算成本。LLMOps 可以帮助确保访问合适的硬件资源（例如 GPU），以实现高效的微调、监控和优化资源使用情况。此外，当 LLMOps 推广强大的数据管理实践时，可以简化数据管理，以帮助确保获取、清理和用于训练的高质量数据集。

可对超参数（其中包括学习率和批量大小）进行改进，以提供最佳性能；而与 DataOps 相集成则可促进从引入到模型部署的顺畅数据流，并支持数据驱动式决策。



通过自动执行重复任务和实现快速实验，可加快迭代与反馈回路。通过使用模型管理，LLMOps 可简化大型语言模型从开始到完成的各项流程，从而帮助确保以最佳方式来创建、训练、评估和部署模型。



使用高质量且与领域相关的训练数据可提高模型性能。此外，在持续监控和更新模型时，LLMOps 可确保最佳性能。您可加快模型与管道开发，以交付更高质量的模型并更快将 LLM 部署到生产环境中。

减轻风险

您可以使用先进的企业级 LMOps 来优先保护敏感信息，以便帮助防止出现漏洞和未经授权的访问，从而提高安全性和隐私性。透明度以及针对监管要求的更快响应有助于确保更好地遵守您的组织或行业的相关政策。

可扩展性

LLMOP 可更轻松地实现数据的可扩展性和管理，而当需要监督、控制、管理和监控数千个模型以实现持续集成、持续交付和持续部署时，此特性便显得至关重要。LLMOps 可通过改善模型延迟来实现此目标；通过优化模型延迟，可提供响应度更高的用户体验。

在持续集成、交付和部署环境中，通过模型监控可以简化可扩展性。LLM 管道可以鼓励协作、减少冲突并加快发布周期。LLM 管道的可重复性可以使数据团队之间的协作更加紧密，从而减少与 DevOps 和 IT 的冲突，并加快发布速度。

即使工作负载有所波动，也能顺利管理。LLMOps 可以并发处理大量请求，这对于企业应用程序尤其重要。